Občianske preukazy by mohli zahŕňať odtlačky prstov a podobu tváre

Obce budú môcť umiestniť označenie ulice aj na stĺp.

BRATISLAVA. Občianske preukazy by mohli po novom obsahovať odtlačky prstov a podobu tváre vo forme biometrických údajov. Zapisovať by sa mali do elektronického čipu. Nasnímanie odtlačkov prstov by malo byť povinné pre osoby od 12 rokov.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Vyplýva to z novely zákona o občianskych preukazoch, ktorú v utorok poslanci Národnej rady posunuli do druhého čítania.

Biometrické údaje na občianskych preukazoch Nový občiansky preukaz bude obsahovať elektronický čip s duálnym rozhraním a kód na odblokovanie bezpečnostného osobného kódu. Občiansky preukaz bude tiež obsahovať prístupové číslo karty – CAN (Card Access Number). Toto číslo bude priamo vyobrazené na prednej strane občianskeho preukazu v na to určenej zóne a bude slúžiť na prístup k údajom v čipe občianskeho preukazu.

Rezort chce zároveň upraviť zákon o správnych poplatkoch. Definuje v ňom, kto je oslobodený od poplatkov spojených s držbou občianskeho preukazu.

Žiadateľ o pas by už nemusel uvádzať v žiadosti o vydanie dokladu adresu pobytu. Rezort tiež navrhuje, aby občania starší ako 15, ale mladší ako 18 rokov pri podávaní žiadosti o pas mohli predložiť súhlas rodiča či zákonného zástupca bez notárskeho overenia jeho podpisu.

Účinnosť by mohla zmena nadobudnúť od 1. mája 2022.

Centrálny register účtov Do druhého čítania poslanci posunuli aj návrh zákona o centrálnom registri účtov. Na Slovensku by mal takýto register vzniknúť do roku 2023. Cieľom návrhu je zefektívniť vyšetrovanie závažnej trestnej činnosti.

Oprávnené orgány v ňom by mali mať prístup k informáciám o účtoch a bezpečnostných schránkach.