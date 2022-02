Hatrákovú si na rozhovor pozvú kluby SaS aj Sme rodina

Poslankyňa z klubu OľaNO kandiduje na post komisárky pre deti.

BRATISLAVA. Poslankyňu Katarínu Hatrákovú (klub OĽaNO), ktorá sa uchádza post komisárky pre deti, si pozvú na pôdu poslaneckých klubov vládne strany Sloboda a Solidarita (SaS) a Sme rodina. Povedali to predsedovia týchto klubov Anna Zemanová a Peter Pčolinský.

Okrem Hatrákovej na post komisárky kandiduje tiež psychologička Mária Vargová, ktorú navrhol poslanec Ondrej Dostál (klub SaS). Parlament má komisárku voliť na aktuálnej schôdzi.

Pčolinský nerozumie postupu SaS

Poslanec Pčolinský (Sme rodina) povedal, že Hatráková má podporu časti klubu.

„Budeme sa ešte rozprávať s pani Hatrákovou. Určite budeme chcieť zodpovedať nejaké otázky,“ uviedol.

Podľa neho koalícia sa na jednej kandidátke nedohodla. „Z informácií, ktoré mám, SaS určite nebude hlasovať za pani Hatrákovú, ale tomu rozumiem, lebo oni majú svojho kandidáta,“ podotkol Pčolinský. Predpokladá, že opozícia kandidátku SaS Vargovú voliť nebude.

SaS má vlastnú kandidátku

Poslankyňa Zemanová (SaS) sa vyjadrila, že klub SaS „jednoznačne podporuje“ kandidátku Vargovú.

„Pani Hatrákovú nikto z nás voliť nebude. Príde na náš klub, aby vysvetlila medializované články. Sme zdesení z medializovaných informácií, ktoré nám prichádzajú aj do mailových schránok,“ poznamenala Zemanová. Podľa nej „ťažko povedať“, či bude komisárka zvolená. „My urobíme výzvu k hlasovaniu po poslaneckom klube,“ doplnila.

Poslanec Peter Vons (OĽaNO) povedal, že osobne Hatrákovú podporí.

„Po prvej voľbe si zaslúži dôveru opäť. Ona zvažovala, že by už nešla kandidovať. Povedali sme jej, prečo by to neskúsila, našu dôveru má,“ skonštatoval. Na otázku, či sa liberálnejší poslanci OĽaNO nepriklonia k Vargovej, odvetil, že ak by ju chceli podporiť, tak jedine pre to, že by ju lepšie poznali. „My sme za dva roky spoznali našu kolegyňu veľmi dobre,“ dodal.

Podozrenia z ovplyvňovania v prípadoch týrania

Podľa Denníka N mala Hatráková ako terapeutka alebo poslankyňa v dvoch prípadoch týrané ženy odrádzať od toho, aby sa obrátili na súd, a navrhovala im terapie a uzatváranie dohôd s násilníkmi.

V jednom prípade, ako uviedol Denník N, svojou výpoveďou na polícii spochybnila tvrdenia dvoch žiačok základnej školy, ktoré sa školskej psychologičke zverili s tým, že ich otec týra.

Agentúra SITA telefonicky viackrát kontaktovala Hatrákovú vrátane správy SMS, ale nereagovala.

Kandidátky Hatráková a Vargová sa uchádzali o pozíciu komisárky aj vlani koncom roka. Vtedy Hatrákovej k zvoleniu chýbal jeden hlas. Na zvolenie je potrebné, aby ju podporila nadpolovičná väčšina z prítomných poslancov.