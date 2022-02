Dobré ráno: Ako sa Ficov priateľ Výboh ukrýva a uteká pred políciou

Prečo pátrajú po oligarchovi Miroslavovi Výbohovi.

Robert Fico o ňom hovoril ako o svojom priateľovi.

Miroslav Výboh je pritom prakticky na úteku, je naňho vydaný medzinárodný zatykač a ukrýva sa.

V prípade oligarchu z pozadia Smeru sa už schyľuje k súdu, dnes sa teda spolu vrátime k jeho príbehu: z čoho je obvinený, čo spáchal a aké sú jeho vzťahy s bývalými premiérmi.

Tomáš Prokopčák sa pýta Petra Kováča.

Zdroj zvukov: TV Markíza, TA3

Krátky prehľad správ

Veronika Remišová má problémy s eurofondami. Vláda dokonca prosí Európsku komisiu, aby dostala výnimku a neprepadla nám miliarda eur. Problémy máme aj s čerpaním ďalších peňazí, viac sa o tom dozviete v článku Evy Frantovej na webe SME.

Roman Mikulec a Veronika Remišová mali pozitívny test na koronavírus minister vnútra a vicepremiérka majú ľahký alebo asymptomatický priebeh ochorenia: Remišová sa však pozitívny výsledok dozvedela priamo počas zasadnutia koaličnej rady.

Koaličná rada sa tiež dohodla, že bude meniť koaličnú zmluvu. Dôvodom je pozícia ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej. To by malo zoficiálniť jej momentálny status quo, keďže Kolíková opustila stranu Za ľudí a prešla do klubu SaS.

Firmy už nebudú musieť testovať zamestnancov. Včera to povedal minister hospodárstva Richard Sulík. Ministerstvo zdravotníctva dodáva, že v aktuálnej situácii to už aj tak nemá veľký význam.

Český Najvyšší správny súd včera zrušil vládne nariadenie, ktoré umožňuje vstup do českých barov a reštaurácii len zaočkovaním a prekonaným. Súd tvrdí, že problémom je v Česku platný pandemický zákon a jeho formulácia. Zrušenie pravidiel bude platiť o sedem dní, dovtedy má české ministerstvo zdravotníctva priestor zareagovať.

Odporúčanie

Sme vo vesmíre sami? Kto vie, odpoveď sme už totiž už možno mali na dosah, no trestuhodne sme premeškali príležitosť. V roku 2017 totiž našou slnečnou sústavou preletelo záhadné teleso, ktorého správanie nevieme dosť dobre vysvetliť. A tých anomálií v jeho pohybe či vlastnostiach bolo priveľa, takže Oumuamua pokojne mohol byť kus vesmírneho šrotu či stratená slnečná plachetnica.

Myslí si to prinajmenšom astrofyzik Avi Loeb a v prospech hypotézy telesa mimozemskej civilizácie argumentuje v knihe Mimozemský život. Tá je mojim dnešným odporúčaním, aj keď slovenský preklad občas hrkoce a nie vždy rešpektuje slovenské používanie odborných termínov.

