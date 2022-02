Už žiaden taxík. Lengvarský chce obmedziť zneužívanie záchraniek

Vyše 60 percent výjazdov záchraniek je neopodstatnených.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

BRATISLAVA. Do popradskej nemocnice to mal len niekoľko sto metrov. Nedošiel však do nej, lebo sa mu náhle zastavilo srdce.

Nemal mu kto pomôcť, lebo všetky záchranky boli pri iných oveľa menej závažných prípadoch - dvojtýždňových bolestiach brucha, hnačkách či bolestiach hlavy. Pacienta musela ratovať záchranka z iného okresu. Prišla neskoro a muž zomrel.

Na tento prípad spred pár rokov si spomína záchranár František Majerský z Popradu, keď číta predbežný návrh ministerstva zdravotníctva, ktoré chce novelou zákona o zdravotnej starostlivosti zabrániť zneužívaniu záchraniek pri menej závažných komplikáciách.

V predbežnej informácii k tomuto návrhu rezort píše, že až vyše 60 percent výjazdov záchraniek je k pacientom, ktorí nie sú v ohrození života. Znamená to, že by k nim nemala ísť sanitka.