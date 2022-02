Dobré ráno: Ruská hybridná vojna na Slovensku zabrala

Aký vplyv ma Rusko na dianie na Slovensku.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Vypočujte si podcast

https://www.podbean.com/player-v2/?i=8fdfn-119922f-pb&from=pb6admin&share=1&download=1&rtl=0&fonts=Arial&skin=1&font-color=&btn-skin=3

Na hraniciach s Ukrajinou vyčkáva viac ako stotisíc ruských vojakov. NATO, Spojené štáty a Rusko sa navzájom obviňujú, kto zvyšuje napätie v Európe a otvorene sa hovorí o invázii k nášmu východnému susedovi.

Ruské veľvyslanectvo na Slovensku si aspoň navonok túto situáciu nevšímalo, čosi sa však zmenilo tento týždeň.

Čo sa deje a aký vplyv majú Rusi na Slovensku?

Tomáš Prokopčák sa pýta Michala Katušku.

Zdroj zvukov: Youtube

Podporte Dobré ráno Podcast Dobré ráno vzniká vďaka práci našich kolegov, reportérov a editorov v denníku SME. Ak chcete podporiť hľadanie faktov a pravdy, najľahšie to urobíte kúpou predplatného SME na sme.sk/podcast.

Teraz nás môžete podporiť aj kúpou podcastového hrnčeka s digitálnym predplatným. Pre tých, ktorí už majú predplatné, ale chcú iba hrnček, máme aj hrnček bez predplatného. Na adrese sme.sk/hrnceky nájdete celú ponuku.

Krátky prehľad správ

Sudkyňa špecializovaného trestného súdu odmietla obžalobu na Zoroslava Kollára a Tomáša Rajeckého a vec vrátila špeciálnej prokuratúre. Dôvodom mala byť závažná procesná chyba, prokurátor podá proti tomuto rozhodnutiu sťažnosť.

Americkí vojaci zabili v Sýrii vodcu Islamského štátu. Počas protiteroristickej operácie zabili Abú Ibráhíma Hášimího Kurajšího, ktorý Islamský štát viedol od rok 2019 po tom, ako predchádzajúci vodca Bakr Bagdádí spáchal samovraždu.

Britský premiér Boris Johnson by chcel Britániu viesť aj po ďalších voľbách. Tie sa budú konať v roku 2024, momentálne však Johnson čelí kritike za večierky, ktoré sa konali v sídle jeho vlády počas protipandemických lockdownov. Viacerí politici, vrátane členov jeho strany ho pritom vyzvali na odstúpenie.

Facebook stráca používateľov. Vôbec prv raz v jeho 18-ročnej histórii sa stalo, že počet denných používateľov sociálnej siete sa znížil. Nasledoval pokles ceny akcií materskej spoločnosti Facebooku Meta, v priebehu hodín sa prepadli až o dvadsať percent. Dôvodom je aj nárast popularity TikToku.

Nepilotovaná misia NASA na Mesiac sa odkladá. Americká agentúra priznala, že štart prvej lode z programu Artemis, ktorý má vrátiť ľudí na Mesiac, neprebehne skôr ako na jar. Artemis 1 pritom mala štartovať už koncom minulého roka.

Odporúčanie

Amerika stojí nad priepasťou. A ak si myslíte, že v tejto krajine nie je možný mocenský prevrat, tak sa hlboko mýlite: aj keď asi nebude vyzerať ako ozbrojený puč. Rozkladné procesy sa totiž už začali a hlasy voličov nerozhodnú najbližšie voľby: rozhodnú ich účelové zmeny, ktorá sa zavádzajú v mnohých štátoch a ktoré znemožnia, vyradia alebo rovno zahodia mnohé volebné lístky – pričom sa bude významná časť verejnosti tešiť, Donald Trump ju na to už pripravil.

Takúto budúcnosť USA vykresľuje v texte Trumpov najbližší prevrat už začal Barton Gellman v magazíne The Atlantic. Je to desivé čítanie o systematickom rozvrate demokracie americkými republikánmi, ktorí uverili klamstvám Donalda Trumpa. Až budúcnosť ukáže, či tento text nepreháňa, no každopádne je mojim dnešným odporúčaním.

Podcasty denníka SME

Všetky podcasty denníka SME si môžete vypočuť na jednom mieste na podcasty.sme.sk.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte na podcasty.inzercia@ sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.