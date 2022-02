Nechcené autá zo západu končia u nás. Slovensko sa stáva vrakoviskom

Parížske močiare nájdete na Slovensku. Problém s uznávaním očkovania zo zahraničia by mal byť vyriešený. Správy zo Slovenska, ktoré zaujali cudzincov.

1. Žiaci na ukrajinskej škole v Prešove na vojnu nemyslia. Sústreďujú sa na pozitívne veci, priateľstvá a prvé lásky: War is not on our minds, Ukrainian students in Prešov say

2. Pri výstupe na osemtisícovku v Nepále mal transcendentálny zážitok. Slovenský horolezec, ktorý niekoľkokrát zmenil povolanie, tvrdí, že na horách by po nás mali zostávať len stopy v snehu: Zoltán Demján: Only tracks in the snow should remain after us

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

3. S príchodom omikronu sa zmenili aj pravidlá pre cestovanie na Slovensko. Pozrite si kompletný prehľad aktuálnych opatrení, ktoré platia pri príchode do krajiny: How to travel to and from Slovakia during COVID-19

4. Duálne vzdelávanie nie je na Slovensku ničím novým. I keď socializmus dal na dlhé roky takémuto vzdelávaniu stopku, v posledných rokoch sa ho podarilo obnoviť v priemysle, v obchode, ale aj v hotelierstve: Dual education helps companies achieve top marks

5. Plánujete výlet v Malých Karpatoch? Navštívte menej známy kopec Klokoč, ktorý je iný ako zvyšné kopce tohto pohoria: Stranger in a room: Klokoč

6. Kde na Slovensku nájdete Parížske močiare? Prečítajte si, čo by vám nemalo ujsť z kultúry a cestovania tento týždeň: Walking through wet Paris in western Slovakia

7. Hlas klesá, Smer stúpa. Politológovia hovoria, že Smer šikovne využíva témy, ktoré vzbudzujú strach, úzkosť a hnev: Reversal of fortune: Robert Fico is on course to lead the most popular party again

8. Prvé dávky ste dostali v zahraničí a ďalšou sa chcete zaočkovať na Slovensku? NCZI tvrdí, že už by to nemal byť problém: Covid jabs abroad no longer a problem

9. Výsledky sčítania ukázali, že Slovensko starne rýchlo. No situácia môže byť ešte horšia, pretože v krajine je možno ešte oveľa menej ľudí, ako naznačujú oficiálne výsledky: Slovakia is getting old fast

10. Nechcené autá zo západu končia na Slovensku a z krajiny sa stáva vrakovisko. Môžu za to poplatky za registráciu ojazdených áut: Slovakia's used car policy turning the country into Europe's scrapyard

Ak chcete dostávať prehľad správ o Slovensku v angličtine každý deň priamo do vašej schránky, odoberajte večerný prehľad správ dňa Today in Slovakia. Jedným klikom si ho môžete aktivovať tu.