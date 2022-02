Štát má problém s dostupnosťou predprimárneho vzdelávania

Najmä v prípade menších obcí sú škôlky naplnené prevažne deťmi, pre ktoré je dochádzka povinná.

BRATISLAVA. Dostupnosť predprimárneho vzdelávania naráža v obciach najčastejšie na kombináciu štyroch rizík, a to na nedostatočnú kapacitu škôlok, ich problematické financovanie, veľkú vzdialenosť pre sociálne slabšie rodiny či nedostatok inkluzívnych pracovníkov.

Najvyšší kontrolný úrad SR potvrdil, že kapacity materských škôl kontrolovaných samospráv sú najmä v prípade menších obcí naplnené prevažne deťmi, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Obciam chýbajú zdroje na navýšenie kapacít

Hovorkyňa Najvyššieho kontrolného úradu Daniela Bolech Dobáková vysvetlila, že tým sa znížila jeho dostupnosť pre mladšie ročníky.

Dodala, že pre budovanie nových zariadení či vytváranie podporného personálu v materských školách sú príjmy obcí nedostatočné. Samosprávy sú tak závislé na externých zdrojoch financovania, najmä na eurofondoch.

Z daných dôvodov Najvyšší kontrolný úrad SR navrhuje parlamentu, aby zaviazal Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR predložiť ucelenú koncepciu predprimárneho vzdelávania, ktorá by komplexne riešila najmä zabezpečenie kapacít, financovanie, personálne zabezpečenie a vybavenie materských škôl a zároveň konkretizovala plánované opatrenia pre najbližšie obdobie.

Päťročné deti vytláčajú mladšie

Najvyšší kontrolný úrad SR sa vo svojej kontrole zameral na dostupnosť predprimárneho vzdelávania v deviatich obciach a mestách Banskobystrického samosprávneho kraja so zámerom pozrieť sa na to, ako obce participujú na zabezpečovaní dostupnosti pri snahe zvýšiť zaškolenosť detí. Kontrolované boli roky 2018 až 2021.

Ukázalo sa, že kapacity materských škôl kontrolovaných obcí a miest pre prijatie detí s povinným predprimárnym vzdelávaním sa v školskom roku 2021/2022 zvýšili.

Nárastom záujmu o vzdelávanie päťročných detí sa však znížili šance na prijatie pre mladšie ročníky. Vypuklejšia bola situácia v obciach, ktoré mali väčšinou len jednotriednu materskú školu, prevažne obsadenú staršími deťmi.

„Okrem limitovaných kapacít škôlok existovala pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia aj finančná bariéra, ktorú predstavovali formálne a neformálne poplatky, ale aj potreba zabezpečiť pre dieťa ďalšie veci pri nástupe do materskej školy. Niektoré obce, najmä s vyšším podielom rómskych obyvateľov, sa rozhodli hradiť materskej škole náklady na výchovu a vzdelávanie, či stravovanie za rodičov detí,“ doplnila Bolech Dobáková.

Škôlky čaká nápor

Národní kontrolóri v súvislosti s predpokladaným zavedením povinného predprimárneho vzdelávania pre mladšie ročníky upozorňujú na možný nedostatok kapacít materských škôl v obciach a mestách, ktoré zatiaľ nevykázali zamietnuté žiadosti o prijatie dieťaťa.

Bolech Dobáková poukázala na to, že v roku 2020 bolo na Slovensku viac ako 177-tisíc troj až päťročných detí, pričom ich počet mal kulminovať v roku 2021 na hodnotu asi 180-tisíc a do roku 2025 by sa mal znížiť na približne 170-tisíc.

„Je preto potrebné budovať, respektíve rozširovať priestorové možnosti existujúcich zariadení aj s ohľadom na demografický vývoj, aby po období kulminácie počtu detí nezostali vybudované kapacity škôlok nevyužité. Vhodným riešením by bolo stavať ich s perspektívou ich ďalšieho aktívneho využitia na iný sociálny či edukačný účel,“ uviedol podpredseda Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomír Andrassy

Kontrolný úrad odporúča pri implementácii pripravovaného právneho nároku na miesto v materskej škole pre deti vo veku štyri a neskôr tri roky stanoviť jeho účinnosť až po vytvorení dostatočných kapacít.

Pomôže plán obnovy

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR konštatovalo, že obce mali priestor pripraviť sa na povinné predprimárne vzdelávanie, keďže to bolo zavedené novelou z roku 2019 a s účinnosťou od 1. septembra 2021.

„Nie každá obec mala možnosť, podmienky a niekedy aj ochotu pripraviť sa na túto situáciu. Poznáme však mestá a obce, ktoré sa tejto úlohy zhostili výborne a s naplnením tejto zákonnej povinnosti nemali problémy,“ zhodnotilo.

Má však za to, že urobilo dostatočné kroky na zabezpečenie povinného predprimárneho vzdelávania vrátane informačnej kampane a webinárov. Dodalo, že osobitne a individuálne riešili aj mimoriadne situácie, najmä v obciach, ktoré na zavedenie tejto zákonnej povinnosti neboli pripravené.

Odbor komunikácie a marketingu ministerstva školstva tiež priblížil, že v súčasnosti pripravuje rezort najmä prostredníctvom Plánu obnovy a odolnosti SR ďalšie možnosti rozšírenia kapacít materských škôl.

Pripomenul, že financovanie predprimárneho vzdelávania a osobitne detí zo sociálne znevýhodneného prostredia aj príspevok na dopravu sú riešené novelami zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení.

Navyše v súvislosti so zavedením povinného predprimárneho vzdelávania vznikol aj rad odborných materiálov. V edícii metodickej podpory predškolského vzdelávania plánuje rezort pokračovať a poskytne aj sériu ďalších kompenzačných programov.