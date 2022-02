Bývalý vojenský tajný Pukan získal prístup do parlamentu. Ako asistent

Pracuje pre neonacistu a hovorcu Republiky Ďuricu.

BRATISLAVA. Bývalý dôstojník vojenskej tajnej služby Peter Pukan, ktorý sa v januári pridal k odštiepencom od kotlebovcov zoskupeným v hnutí Republika, je už aj poslaneckým asistentom. Pracuje pre podpredsedu strany Ondreja Ďuricu.

Nejde len o statusovú zmenu. V praxi to znamená, že Pukan získal voľný vstup do parlamentu i do priestorov, kde majú poslanci svoje kancelárie. Ak chce parlament navštíviť bežný človek, musí za ním prísť osobne poslanec a vybaviť mu vstup.

Pukan je podľa zverejnenej zmluvy asistentom Ďuricu od februára. Mesačne dostáva plat 1700 eur.