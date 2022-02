Učiteľka im vyčítala, že sa s dcérou bavia po anglicky. Školy nevedia učiť deti cudzincov

Za dekádu stúpol počet detí cudzincov päťnásobne.

BRATISLAVA. Ekvádorčan Diego Loyola žije na Slovensku so svojou manželkou už od roku 2010. S deťmi sa doma od narodenia rozprávali po španielsky a maďarsky, no keď ich starší syn nastúpil do škôlky, bez znalosti slovenčiny v nej ostal stratený.

„Mal problém sa zaradiť, nájsť si kamarátov. Deti nemali trpezlivosť snažiť sa mu porozumieť a keďže mu nerozumeli, nechceli sa s ním hrať,“ spomína Loyola.

Diegova manželka je Slovenka s maďarskou národnosťou. Začala sa s deťmi viac rozprávať po slovensky a po niekoľkých rokoch sa deťom podarilo hendikep dobehnúť.

Nie všetci cudzinci žijúci na Slovensku majú túto výhodu. SME hovorilo s viacerými, ktorých deti najmä pre jazykovú bariéru zažívajú nepochopenie, izoláciu, šikanu a traumy.

Rodičia týchto detí, ale aj experti a štátne inštitúcie poukazujú na to, že slovenské školy nie sú pripravené na vzdelávanie cudzincov.

„Na jednom stretnutí na nás učiteľka pritlačila, aby sme sa s dcérou doma nerozprávali po anglicky. Hovorila, že jej slovenčina je hrozná a že za to môžeme my. Šokovalo nás to,“ opísali svoju skúsenosť Američan a Slovenka, ktorí žijú v menšom slovenskom meste.

Oni, ako aj viacerí ďalší chceli ostať v anonymite, pretože sa obávajú, že by sa situácia ich detí mohla ešte zhoršiť. Hovoria, že učiteľka vôbec nebrala do úvahy, že angličtina bola jediným komunikačným jazykom medzi otcom a dcérou.

Počet cudzincov stúpa

Slovensko sa mení. Kým pred desiatimi rokmi chodilo do základných škôl podľa oficiálnych štatistík len asi 800 cudzincov dnes je to už 3700. A bude to viac, pretože na Slovensko sa sťahuje čoraz viac Ukrajincov, Srbov a cudzincov najmä z krajín mimo EÚ.