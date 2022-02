Ministri Vlčan aj Kolíková majú Hegerovu dôveru

Okolité štáty dobiehajú to,čo sme my proti zdražovaniu urobili, tvrdí premiér.

BRATISLAVA. Premiér Eduard Heger (OĽANO) predpokladá, že parlament odsúhlasí dohodu o obrannej spolupráci s USA.

"Nie je nad čím rozmýšľať, nad čím váhať, predsa sú to naši spojenci," povedal v sobotnej diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy. Verí, že zmluvu ratifikuje aj prezidentka.

Zmluvu sprevádzajú dezinformácie

Ako podotkol predseda vlády, dohodu sprevádza veľké množstvo dezinformácií, ktorých nositeľom je najmä opozícia. "Verejnosť sa sama presvedčí, keď sa tá zmluva ratifikuje, že nič z toho, čím tu oni hrozili, sa nestane," skonštatoval.

Premiér potvrdil, že medzi Slovenskom a Ukrajinou sa diskutuje o tom, čo by Ukrajina v aktuálnej situácii potrebovala. Zoznam sa podľa neho už tvorí, zverejnia ho po finalizácii.

Pripomenul, že Slovensko už prisľúbilo Ukrajine v prípade potreby pomoc s prepravou plynu prostredníctvom reverzného toku.

Heger si nemyslí, že nadchádzajúce slovensko-americké cvičenie Saber Strike na území Slovenska zvýši napätie na Ukrajine, keďže je dlhodobo plánované.

Vlčan aj Kolíková majú dôveru

Premiér v diskusnej relácii vyvrátil dohady, že by koalícia mala náhradu za ministra pôdohospodárstva Samuela Vlčana. Je tiež presvedčený, že jeho vláda nezatvára oči pred pochybeniami, ktoré sa udejú na rezortoch, a pristupuje k nim zásadovo v zmysle transparentnosti.

Hegerovu dôveru má stále aj ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. Šéf exekutívy však priznal, že prieťahy pri prijímaní reformy justície znemožnia dodržať splnenie jedného z míľnikov, ktoré súvisia s podmienkami vyplatenia 1. žiadosti o platbu v rámci plánu obnovy.

"Čakajú nás rokovania v Bruseli," uviedol Heger, ktorý verí, že nesplnenie len jedného z viacerých míľnikov neohrozí platbu vo výške viac ako 458 miliónov eur. "Od pani ministerky očakávam, že zapracuje, aby sa nesplnený míľnik dobehol čo najskôr, kým bude vyhodnotená žiadosť o platbu," dodal premiér.

Zároveň odmietol vyjadrenia ministerky, ktorá si myslí, že za meškaním reformy justície je iný meter, ktorý má vláda voči jej reforme v porovnaní s reformami zdravotníctva či národných parkov.

Kompenzácie rastúcich cien

Okolité štáty podľa premiéra pri opatreniach kompenzujúcich občanom vyššie ceny energií a potravín len dobiehajú to, čo Slovensko už v tomto smere urobilo. Poukázal na to, že jeho vláda investovala v predchádzajúcich mesiacoch na tieto účely stovky miliónov eur.

"Oni to v predchádzajúcom období neurobili, my áno a urobili sme to kvalitne," zdôraznil premiér pri porovnaní intervencií Slovenska a iných štátov. Pri opatreniach kompenzujúcich zdražovanie spomenul napríklad investície do regulácie cien energií v predchádzajúcich dvoch rokoch, zaradil k nim aj trinásty dôchodok či príspevok za očkovanie pre seniorov.

"Aj tieto prostriedky môžu použiť na to, aby zvládli zvýšenie cien,“ upozornil. Rovnako pripomenul aj 350-eurovú jednorazovú odmenu pre pracovníkov v štátnej a verejnej správe. Poukázal i na indície naznačujúce rast platov.

Avizoval zároveň, že na najbližšie rokovanie vlády pripravuje kabinet opatrenie, ktoré má zvýšené ceny energií kompenzovať subjektom štátnej a verejnej správy. Detaily prezradiť nechcel. „Predstavíme ich na vláde,“ uistil.