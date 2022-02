Poslanci Sme rodina budú mať pri hlasovaní o zmluve s USA zelenú kartu

Pravdepodobnosť schválenia dohody v parlamente je podľa Kollára pol na pol.

BRATISLAVA. Pravdepodobnosť, že obranná zmluva so Spojenými štátmi americkými prejde parlamentom, je „pol na pol".

V diskusnej relácii O 5 minút 12 RTVS to skonštatoval predseda Národnej rady Boris Kollár (Sme rodina). Doplnil, že poslanci jeho hnutia budú mať pri hlasovaní „zelenú kartu", teda budú sa môcť slobodne rozhodnúť.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Šiesti alebo siedmi poslanci Sme rodina budú pritom hlasovať proti.

Hlasovanie môže ovplyvniť aj pandémia

„Uvidíme, koľko poslancov sa rozhodne. SaS povedala celá, že zahlasuje, Za ľudí zahlasujú, ale v OĽaNO sú ešte nejakí poslanci, ktorí nie sú rozhodnutí," povedal Kollár.

Doplnil, že hlasovanie môže napríklad ovplyvniť aj pandémia, ktorá môže zapríčiniť nedostatok poslancov.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Žiadne základne ani strata suverenity. Otázky a odpovede o dohode s USA Čítajte

„Dnes povedať, že jasné v utorok to prejde, to by bolo veľmi odvážne," uviedol predseda parlamentu.

Podľa opozičného poslanca a šéfa strany Hlas Petra Pellegriniho nebola v súvislosti so zmluvou rozptýlená pochybnosť, či je v súlade s Ústavou SR.

„Ak nie sú rozptýlené pochybnosti o súlade s ústavou, ak nie sú rozptýlené pochybnosti ohľadom suverenity - čo nie sú, tak takúto zmluvu nemala vláda podpísať," povedal Pellegrini s tým, že prezidentka Zuzana Čaputová mala zmluvu predložiť na Ústavný súd. Zároveň deklaroval, že strana Hlas zmluvu nepodporí.

Sme rodina nepodporí predĺženie núdzového stavu

Sme rodina nebude hlasovať za predĺženie núdzového stavu. Povedal tiež Kollár s tým, že s obmedzeniami treba skončiť a otvoriť ekonomiku.

"Nepustíme ďalšie predlžovanie núdzového stavu, budeme hlasovať proti tomu," deklaroval Kollár. Ako hovorí, ukázalo sa, že omikron nemá taký ťažký priebeh.

Schvaľuje však, že niektorí členovia vlády chcú počkať, či sa vysoký počet nakazených napokon neprejaví v nemocniciach.

Pellegrini s uvoľnením opatrení súhlasí. "S omikronom sa už musíme naučiť žiť," povedal. Podotkol, že opatrenia vyčleňujú zo spoločnosti skoro polovicu ľudí.

Obaja politici by zvážili ďalšie skrátenie karantény. "Karanténa môže spôsobovať oveľa väčšie problémy ako omikron," podotkol Pellegrini. Sústredil by sa na posilnenie zdravotníctva či zabezpečenie liekov.

Poslanci ako súčasť kritickej infraštruktúry nemusia za určitých podmienok zostať v karanténe. V prípade nedostatku poslancov pri rokovaniach parlamentu by sa podľa Kollára mohol využiť horný balkón. "Odtiaľ by sa dalo teoreticky hlasovať," načrtol.