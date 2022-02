Nový riaditeľ RTVS by mohol byť zvolený na júnovej schôdzi parlamentu

Funkčné obdobie súčasného riaditeľa RTVS Jaroslava Rezníka sa končí v auguste.

BRATISLAVA. Nového riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) by mali poslanci Národnej rady voliť na júnovej schôdzi parlamentu.

Pre agentúru SITA to uviedol predseda výboru Národnej rady pre kultúru a médiá Kristián Čekovský (OĽaNO), ktorý spolu s kolegami pripravili pozmeňujúci návrh k zákonu o mediálnych službách, ktorý je v parlamente v druhom čítaní a hlasovať sa o ňom bude v najbližších dňoch.

Verejná voľba

Podľa pozmeňovacieho návrhu by mali poslanci Národnej rady voliť riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) výlučne vo verejnej voľbe. Okrem toho posilňuje aj úlohu verejného vypočutia, ktoré voľbe predchádza.

Funkčné obdobie súčasného riaditeľa RTVS Jaroslava Rezníka sa končí v auguste. Čekovský predpokladá, že voľbu vypíšu koncom apríla, v máji by malo byť verejné vypočutie.

Na verejnom vypočutí by sa mali podľa Čekovského zúčastniť aj odborníci z oblasti kultúry a médií. „Chceme, aby fundovaní ľudia mohli klásť kandidátom otázky. Voľba by tak prebehla profesionálnejšie a zvýši sa aj dohľad verejnosti nad celým procesom voľby,“ objasnil.

Transparentná voľba

Zároveň dodal, že ich cieľom je, aby bola voľba transparentnejšia a menej politická, k čomu sa zaviazala aj Vláda vo svojom programovom vyhlásení. Pripomenul, že pôvodný návrh Ministerstva kultúry, ktoré chcelo dostať voľbu z pléna parlamentu, zabrzdili koaliční partneri, najmä hnutie Sme rodina.

Čekovský podotkol, že do vypísania novej voľby ostávajú približne tri až štyri mesiace, nechce nikoho odradiť, a preto si chce počkať na to, kto každý si pripraví projekt a pôjde do toho. Verí, že sa prihlási čo najviac kandidátov, ktorí by mohli nahradiť súčasné vedenie RTVS a fungovať profesionálnejšie.

Dodal, že dohodu na jednom mene budú hľadať postupne, podľa toho, kto sa prihlási a najmä po verejnom vypočutí kandidátov, na ktorom sa ukážu ich silné, ale aj slabé stránky.

„V oblasti médií sa pohybujem už niekoľko rokov, takže sa ku mne dostali rôzne mená potenciálnych uchádzačov. V tejto chvíli však neviem, čo z toho sú iba šumy a kto bude reálne aj kandidovať. Počkám, kto si reálne pripraví aj projekt a jeho prezentáciu. Považoval by som za nesprávne a nezodpovedné verejne hodnotiť konkrétnych ľudí ešte pred verejným vypočutím,“ konštatoval.