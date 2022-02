Dobré ráno: Vojna v polícii nikam neodchádza, len čaká

Maroš Žilinka konečne rozhodol o obvinení Čurillovcov.

https://www.podbean.com/player-v2/?i=bpyuy-11a02cc-pb&from=pb6admin&share=1&download=1&rtl=0&fonts=Arial&skin=1&font-color=auto&btn-skin=3

Čakali sme dlhých 5 mesiacov a konečne sme sa dočkali. Maroš Žilinka konečne rozhodol o obvinení vyšetrovateľov NAKA okolo Jána Čurillu. Krajskému súdu vyhovel len čiastočne - zrušil všetky závažné obvinenia, na ktoré podľa sudcu nebol žiadny reálny základ, ale vyšetrovateľov ponechal obvinených zo zneužitia právomocí verejného činiteľa.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Čo sa to stalo, a čo to znamená? Pokračuje vojna v polícii?

Zuzana Kovačič Hanzelová sa rozprávala s šéfom domácej redakcie Denníka SME Matúšom Burčíkom.

Zdroje zvukov: SME, TV Markíza, TASR, FB/OĽaNO

Podporte Dobré ráno Podcast Dobré ráno vzniká vďaka práci našich kolegov, reportérov a editorov v denníku SME. Ak chcete podporiť hľadanie faktov a pravdy, najľahšie to urobíte kúpou predplatného SME na sme.sk/podcast.

Teraz nás môžete podporiť aj kúpou podcastového hrnčeka s digitálnym predplatným. Pre tých, ktorí už majú predplatné, ale chcú iba hrnček, máme aj hrnček bez predplatného. Na adrese sme.sk/hrnceky nájdete celú ponuku.

Krátky prehľad správ

Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry mal opätovne obviniť podnikateľa Zoroslava Kollára a bývalého šéfa Slovenskej informačnej služby Vladimíra Pčolinského v kauze SIS. Na sociálnej sieti o tom informovali obhajcovia Zoroslava Kollára. Polícia informáciu zatiaľ nepotvrdila. Pôvodné obvinenia v prípade zrušila vlani v auguste generálna prokuratúra.

Organizácia Via Iuris žiada poslancov parlamentu, aby neschválili nový stavebný zákon z dielne Sme rodina. Zdôvodnila to tým, že sú nekvalitne spracované a nevyvážené v prospech developerov a na úkor obyvateľov územia, v ktorom sa má uskutočniť výstavba.

Vo východnej Afrike čelí hrozbe hladovania 13 miliónov ľudí. Obyvatelia čelia najsuchším podmienkam od roku 1981 a potrebujú okamžitú pomoc, upozorňuje OSN.

Moskovský súd začne na budúci týždeň pojednávanie v dvoch nových prípadoch proti lídrovi ruskej opozície Alexejovi Navaľnému, ktorý je obvinený z podvodu a pohŕdania súdom. Ak bude uznaný za vinného, hrozí mu trest odňatia slobody až vo výške 10 rokov. Navaľného stíhajú po tom, čo prežil pokus o jeho otravu. Medzinárodné organizácie považujú proces s Navaľným za vykonštruovaný.

Odporúčanie

Veľa nad tým posledné týždne premýšľam, sama to aj žijem. Môj zaujímavý tip na záver je stĺpček americkej karikaturistky a feministky Aubrey Hirsch, ktorá píše o tom aké to je, keď ste žena. Aké to je vo verejnom priestore, aký hejt dostávate, a ako sa vlastne v takejto situácii dá vyrovnať s tým, že vám hrozí aj fyzické nebezpečie.

Podcasty denníka SME

Všetky podcasty denníka SME si môžete vypočuť na jednom mieste na podcasty.sme.sk.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte na podcasty.inzercia@ sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.