Ukrajina žiada pre incident s vlajkou v parlamente ospravedlnenie

Slovensko sa ospravedlní diplomatickou cestou.

BRATISLAVA. Ukrajinské veľvyslanectvo žiada ospravedlnenie za incident s ich vlajkou. Napísalo to na sociálnej sieti.

V Národnej rade v utorok pri rokovaní o obrannej dohode s USA poslanci ĽSNS Peter Krupa a Andrej Medvecký rozprestreli za rečníckym pultom slovenskú vlajku. Vzápätí poslanci SaS Jana Bittó Cigániková a Miroslav Žiak pred nimi rozvinuli ukrajinskú vlajku.

Medvecký na to zareagoval tak, že oblial vodou Žiaka a aj ukrajinskú vlajku. Následne poslanec ĽSNS Marek Kotleba pristúpil k poslancom SaS a vlajku im vytrhol z rúk.

Ospravedlníme sa diplomatickou cestou

Ukrajinské veľvyslanectvo tiež informovalo, že slovenský minister zahraničných vecí Ivan Korčok v Kyjeve potvrdil pevnú a neochvejnú pozíciu Slovenska pri podpore Ukrajiny.

Korčok neskôr z Kyjeva odkázal, že Slovensko sa Ukrajine ospravedlní diplomatickou cestou.

„Rúbe sa hlava nehlava a nedotknuteľné už nie sú ani symboly nášho suseda, ktorý sa nachádza v ťažkej situácii. Je mi to ľúto a hanbím sa za to o to viac, že sa to stalo práve počas mojich rokovaní v Kyjeve," napísal na sociálnej sieti.

Korčok tiež oznámil, že po návrate z Kyjeva príde do Národnej rady a chce sa pridať k ministrovi obrany Jaroslavovi Naďovi a absolvovať rozpravu, ktorá však zo strany opozície „nemá nič spoločné s normálnou a kultivovanou argumentáciou“.

Korčok doplnil, že pri dohode s USA už zďaleka nejde len o ňu, ale o to, či „chceme, aby extrémisti za asistencie opozície otočili zahraničnopolitické smerovanie Slovenska“. Presne toto sa podľa šéfa slovenskej diplomacie odohráva v parlamente.

Ospravedlnil sa aj Naď

Už skôr sa Ukrajine za incident ospravedlnil aj Naď.

"Ako občan Slovenskej republiky sa za toto neospravedlniteľné gesto hanbím a ako predstaviteľ vlády SR sa spolu s kolegami staviam na odpor proti takémuto správaniu. Úprimne sa ospravedlňujem Ukrajine za gesto časti opozície, ktoré nemá v našej spoločnosti obdobu a miesto," uviedol vo svojom profile na sociálnej sieti.