Rodičia sa s deťmi hanbia hovoriť o sexualite. Lektorka vysvetľuje, ako na to

O zručnostiach, ktoré sa zídu každému.

Rozprávať sa s deťmi o sexe, sexualite a vzťahoch môže byť pre dospelých náročné. Mnohí nevedia, čo je vhodné povedať, v akom veku, a ako pri tom zvládnuť svoje vlastné pocity obáv, či hanby.

Táto zručnosť je však dôležitá: Výskumy ukazujú, že vzdelávanie v tejto oblasti vedie k lepšiemu sebapoznaniu a pozitívnemu sebaobrazu u detí. U mladistvých vedie aj k zníženiu počtu tehotenstiev, interrupcií či sexuálne prenosných infekcií. Je tiež jedným z nástrojov prevencie sexuálneho násilia.

V novej epizóde podcastu Ľudskosť sa reportérka Barbora Mareková rozpráva s lektorkou Spoločnosti pre plánované rodičovstvo Zuzanou Bendíkovou o tom, ako so svojimi deťmi hovoriť o tejto téme prirodzene.

V podcaste rozoberú:

- kedy a ako začať s deťmi hovoriť o sexualite

- čo je vhodný slovník

- čo sú osobné hranice a prečo sú dôležité už aj pre deti

- prečo je problém, keď dospelí prekračujú hranice detí

- ako vyzerá súhlas a kto ho môže dať

- s akými problémami sa deti stretávajú na internete

- čo je to kybernásilie

- čo nám uniká, keď sa sústredíme na obete a nie na páchateľov

Spomenuté v podcaste:

- Moje telo patrí mne (Jayneen Sanders)

Hostka odporučila knihy:

- Dospej Matere (Zuzana Bendíková, Veronika Trnková)

- Spolu to zvládneme - Dospievanie (Robert Winston)

- Ja a moje telo (Eva Poliaková)

- Come as You Are (Emily Nagoski)