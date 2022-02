Dobré ráno: Silná a ľudská. Takáto je olympijská víťazka Petra Vlhová

Petru Vlhovú čaká ešte jedna nádejná disciplína.

Petra Vlhová si splnila sen a získala olympijské zlato. V slalome zvíťazila napriek tomu, že po prvom kole skončila ôsma.

Jej medaila je zároveň prvou pre Slovensko z tohtoročných zimných olympijských hier v Pekingu.

O príbehu ak nie najúspešnejšej športovkyne u nás sa Nikola Šuliková Bajánová rozpráva s redaktorom Sportnet.sk Jurajom Berzedim, ktorý je zároveň autorom knihy „Petra, Moja cesta k veľkému glóbusu“.

Zdroj zvukov: RTVS, Eurosport

Krátky prehľad správ

Vo veku 82 rokov zomrel bývalý trojnásobný minister zahraničných vecí Eduard Kukan. V rokoch 2009 a 2014 ho zvolili za europoslanca. Pôsobil aj ako podpredseda politickej strany SDKÚ-DS.

Nadmerné zdanenie zisku z predaja elektriny z jadra vyústi do bankrotu Slovenských elektrární, zastaví proces spustenia tretieho bloku v Mochovciach, ako aj dostavbu 4. bloku. Slovenské elektrárne ďalej v reakcii na vládou navrhovanú daň hovoria, že sa tak zmarí investícia vo výške šiestich miliárd eur a spoločnosť skončí v strate 72 miliónov eur tento a 161 miliónov eur budúci rok.

Analytici Inštitútu finančnej politiky očakávajú rast slovenskej ekonomiky o 3,5 percenta v tomto roku. Taktiež predpovedajú prudký nárast inflácie. V roku 2023 Slovensku zrejme porastie hrubý domáci produkt o 5,3 percenta. Štátny tajomník ministerstva financií Marcel Klimek na spoločnej tlačovej konferencii vyzdvihol, že prognóza IFP počíta s tým, že variant omikron už ekonomiku nezavrie.

Zamestnanca, ktorý zverejnil nahrávku nadávajúceho športového komentátora Marcela Merčiaka, RTVS prepustila. Informoval o tom generálny riaditeľ Jaroslav Rezník na Rade RTVS. Zároveň dodal, že sa s Merčiakom, ktorý pokrýva zimnú olympiádu v Pekingu, plánuje po jeho príchode rozprávať.

Od apríla sa zjednoduší prepúšťanie zamestnancov so zdravotným znevýhodnením. Kým v súčasnosti má úrad práce lehotu 30 až 90 dní na to, aby odsúhlasil výpoveď takýchto zamestnancov a zamestnankýň, po novom na to bude mať len sedem pracovných dní. Vyplýva to z novely Zákonníka práce od hnutia OĽaNO, ktorú vo štvrtok schválil parlament. Nová právna úprava sa bude vzťahovať len na tie pracovné pomery, ktoré vzniknú po 1. apríli tohto roka.

Odporúčanie

Nedávno sme v Dobrom ráne priniesli spor medzi hudobníckymi legendami a streamovacou službou Spotify pre podcastový rozhovor Joea Rogana s doktorom Robertom Malonem. Niekoľko médií si dalo tú námahu a celý rozhovor fact-checklo, čiže overilo a korigovalo vyjadrenia Maloneho, ktoré pobúrili napríklad Neila Younga. Jedným takým je aj New York Times a tento článok je dnešným odporúčaním.

