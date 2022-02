Poslanci otvorili piatkové rokovanie správami o použití odposluchov

V piatok poslanci nebudú hlasovať, preto majú prerokované body odhlasovať až v utorok.

V utorok poslanci o obrannej dohode s USA rokovali neskoro do noci, dlhé hodiny počas dňa parlament blokovali poslanci ĽSNS. (Zdroj: FOTO SME - JOZEF JAKUBČO)

BRATISLAVA. Poslanci Národnej rady otvorili piatkové rokovanie správami kontrolných parlamentných výborov o stave použitia informačno-technických prostriedkov za rok 2021.

Plénum sa má počas piatka vrátiť k diskusii o návrhu Miloša Svrčeka (Sme rodina) novelizovať Ústavu SR. Svrček chce ňou umožniť skrátenie volebného obdobia parlamentu ústavným zákonom aj referendom.

Okrem iného navrhuje, aby sa referendum o skrátení volebného obdobia nemohlo konať prvý a posledný rok volebného obdobia. V zmysle návrhu by mal v prípade úspešného referenda predseda Národnej rady vyhlásiť voľby do parlamentu do siedmich dní od vyhlásenia platného výsledku referenda.