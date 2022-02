Tu býva vlastizradca. Opozícia hecuje davy proti koaličným poslancom

Poslancom už pridelili policajnú ochranu.

BRATISLAVA. Niekoľko odkazov s textom "Tu býva VLASTIRADCA!" si našiel na bráne rodinného domu poslanec OĽaNO Peter Vons. Vystrašili aj jeho príbuzných.

"V našej obci býva zradca slovenského národa Sebastián Kozarec. Tu v bytovke, keby mu chcel niekto poďakovať," mohli si prečítať všetci obyvatelia Dechtíc neďaleko domu 24-ročného poslanca OĽaNO.

"Je to strašný hyenizmus. Akurát cestujem domov, uvidím, či je všetko v poriadku. Žijem s vyše sedemdesiatročnými svokrovcami, mám malé deti," hovorí do telefónu poslanec OĽaNO Milan Potocký. Dostal e-mail, aby "bral ohľad na to, že má rodinu".

Opozičný Smer, ĽSNS, hnutie Republika a ich prívrženci spustili na sociálnych sieťach, ale aj v uliciach masívnu kampaň proti 79 koaličným poslancom, ktorí v utorok v parlamente hlasovali za obrannú dohodu o spolupráci so Spojenými štátmi.

Ľuboš Blaha zo Smeru, Milan Mazurek z Republiky, či Tomáš Taraba, ktorý opustil klub ĽSNS, šíria tváre a mená poslancov, a tiež názov obce, kde bývajú, s komentárom, že ide o zradcov národa.