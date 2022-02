Veľké porovnanie lyžiarskych stredísk. Kde sú trate za najlepšiu cenu?

Najhorší valentínsky darček podľa Slovákov a Sloveniek. Počet ľudí hlásiacich sa k rímskokatolíckej cirkvi klesá. Čičmany majú problém. Správy zo Slovenska, ktoré zaujali cudzincov.

1. Slovenská speváčka študovala na rovnakej britskej škole ako Amy Winehouse, Adele či Tom Holland. Bola jedinou cudzinkou v ročníku: What does one eighteen-year-old Slovak have in common with Tom Holland?

2. Počet študentov na slovenských univerzitách sa znižuje, no tých to zahraničia prichádza viac každým rokom. Univerzity potrebujú viac investovať do svojej prezentácie v zahraničí aj do starostlivosti o študentov, ktorí sem prichádzajú: Slovak universities are attracting more foreign students

3. Najhorší valentínsky darček? Slováci a Slovenky odpovedali v prieskume, čo by nechceli dostať: The worst Valentine's Day gift ideas for Slovaks

4. Počet ľudí na Slovensku, ktorí sa prihlásili k rímskokatolíckej cirkvi, klesol v poslednom čítaní. Prepad však nie je taký prudký ako v Česku: Losing my religion in Slovakia

5. Slovensko získalo prvé zlato na tohtoročných olympijských hrách. Petra Vlhová vyhrala, pretože sa nebála, hovorí jej tréner: Slovakia wins its first medal. Skier Vlhová dominated the slalom race

6. Slovenský minister zahraničných vecí absolvoval cestu na Ukrajinu so svojím českým a rakúskym kolegom. S Maďarskom by takáto spolupráca nebola možná, zhodujú sa odborníci: Slovak minister teams up for Ukraine visit with Czech and Austrian counterparts

7. Najvyšší stupeň ochrany prírody v hlavnom meste. To je Vydrica, prvá prírodná rezervácia svojho druhu na Slovensku: Bratislava has a new nature reserve, the first of its kind in Slovakia

8. Stali sa obeťou vlastnej popularity. Dedina tmavých domčekov s výraznými bielymi ornamentami je na pokraji kolapsu: The iconic village of Čičmany is nearing collapse. Collection organised to save it

9. Zomrel politik, ktorý bol pri vstupe Slovenska do EÚ a NATO. Jeho meno bolo známe aj v zahraničí: Former foreign affairs minister and diplomat Eduard Kukan died

10. Veľké porovnanie lyžiarskych stredísk. Kde sú trate za najlepšiu cenu? Pozrite si rebríček najväčších lyžiarskych stredísk na Slovensku. Dozviete sa aj kde je najdlhšia zjazdovka a možno vás prekvapí, ktorý rezort ponúka najlepšiu cenu za kilometer tratí: Everything you need to know about skiing in Slovakia

