Sobota bude jasná až polojasná, s teplotami do osem stupňov

Na severe môže snežiť.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

BRATISLAVA. Dnes bude na Slovensku jasno až polojasno, spočiatku miestami, najmä na severe, zväčšená oblačnosť a tam sa ojedinele vyskytnú snehové prehánky.

Vaša lokalita: Bratislava Predpoveď počasia na dnes 10:00 5 ℃ Riziko zrážok: 5% 13:00 6 ℃ Riziko zrážok: 5%

Na svojom webe o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav.

Najvyššia denná teplota bude 3 až 8 stupňov Celzia, v severnej polovici väčšinou okolo 1 stupňa Celzia. Teplota na horách vo výške 1500 metrov sa bude pohybovať okolo -6 stupňov Celzia.

Fúkať bude slabý, dopoludnia na západe a východe miestami severný vietor 2 až 7 metrov za sekundu (5 až 25 km/h).

Meteorológovia predpokladajú zrážky do na severe do 0.5 milimetrov, respektíve do 1 centimetra snehu.