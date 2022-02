Gröhling avizoval riadne maturity s upravenými pravidlami. Maturanti sú proti

Aliancie stredoškolákov sa chce ministrom školstva stretnúť.

BRATISLAVA. Zámerom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR je, aby sa v školskom roku 2021/2022 realizovala maturitná skúška v štandardnej podobe tak, aby sa uskutočnili všetky jej časti a formy vrátane ústnej formy internej časti maturitnej skúšky.

Potvrdil odbor komunikácie a protokolu rezortu školstva.

"Všetky zložky maturitnej skúšky sa budú konať v štandardnom nastavení, zmena bude iba v prípade predĺženia doby externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti v každom vyučovacom predmete o 15 minút," uviedol rezort školstva.

Pandémia už zásadne nepoznačila prípravu

Ministerstvo poznamenalo, že intenzívne komunikuje s riaditeľmi stredných škôl aj s cieľom zabezpečenia podmienok pre realizáciu maturitnej skúšky v štandardnej podobe, a to aj s ohľadom na viaceré možné scenáre vývoja epidemiologickej situácie.

"Napriek sťaženým podmienkam pre prípravu na maturitnú skúšku počas uplynulých dvoch školských rokov si stredné školy a žiaci vytvorili systém dištančného vyučovania, prostredníctvom ktorého si mohli žiaci osvojovať dôležité vedomosti z predmetov, čo platí predovšetkým pre predmety všeobecného vzdelávania," uviedli z rezortu školstva.

V aktuálnom školskom roku vývoj epidemiologickej situácie a prijaté opatrenia na zabránenie šíreniu ochorenia Covid-19 podľa ministerstva umožňujú, aby sa žiaci v najdôležitejšej - finálnej fáze prípravy na maturitné skúšky mohli pripravovať prezenčne v priamom kontakte s vyučujúcimi, čo nebolo možné v prípade žiakov, ktorí ukončovali štúdium v predchádzajúcich dvoch školských rokoch administratívnym spôsobom.

Zmyslom majú byť vedomosti, nie známka

Riaditelia jednotlivých stredných škôl zároveň v komunikácii s ministerstvom školstva deklarujú, že je na ich školách zabezpečená aj praktická príprava žiakov stredných škôl tak, aby žiaci boli adekvátne pripravení (prostredníctvom výkonu praktického vyučovania na pracoviskách zamestnávateľov a v dielňach) preukázať nadobudnuté zručnosti na praktickej časti maturitnej skúšky.

"Zmyslom samotnej maturitnej skúšky nie je len získanie čo najlepšieho hodnotenia, ale príprava na túto skúšku, počas ktorej si žiak upevňuje vedomosti a zručnosti nadobudnuté na strednej škole, ktoré sú následne reálne preverené pri výberových konaniach do zamestnania alebo vysokými školami v prijímacom konaní," dodali z ministerstva školstva.

Študenti nesúhlasia. Nemali rovnaké podmienky

Väčšina maturantov vníma rozhodnutie ministerstva školstva, ktoré oznámilo, že maturitná skúška sa v tomto školskom roku uskutoční, negatívne.

Pre mnohých je nepochopiteľná myšlienka štandardného priebehu maturít, pretože situácia, ktorá viedla k zrušeniu maturít posledné dva roky, je podobná aj teraz.

Vyplýva to z vyjadrenia Aliancie stredoškolákov, ktoré poskytla Viktória Kaľavská. Členovia aliancie sa chcú s ministrom školstva stretnúť.

"Tohtoroční maturanti sa učili takmer polovicu celého štúdia na strednej škole formou dištančného vyučovania. Na Slovensku dodnes nemáme dáta o tom, aká efektívna a kvalitná bola táto forma výučby. Je veľká pravdepodobnosť, že sa maturanti tento rok postavia pred zelený stôl s odlišnou štartovacou čiarou," uviedla Aliancia stredoškolákov.

Učivo sa preberá rýchlo. Dobieha sa zameškané

Tú budú podľa jej slov diktovať faktory, ktoré nedokážu ovplyvniť. Ide napríklad o sociálno-ekonomické postavenie, región, v ktorom študujú, či stav duševného zdravia.

Ideálny podľa Aliancie stredoškolákov nie je ani aktuálny posledný ročník. Z dôvodu ochorenia Covid-19 sa mnohí dostávajú do individuálnej karantény a zatvárajú sa aj celé triedy. "Učivo preberáme rýchlo a snažíme sa dobehnúť to, čo sme zameškali," podotkla Aliancia stredoškolákov.

Zo stanoviska vyplýva, že tento rok je ich snaha menej hlučná, ako to bolo vlani. "Na základe vyjadrení ministra školstva sa snažíme byť pre maturantov oporou. Odpovedáme na ich správy a ponúkame materiály, ako sa rozvíjať a pripravovať. Najaktuálnejšia je snaha o prepojenie tohtoročnej iniciatívy Hlas maturantov, ktorá chce ministrovi prezentovať dáta z dotazníka," uviedla aliancia.

Možnosť zníženia maturitných otázok

Nájdu sa však aj maturanti, ktorí súhlasia s konaním sa klasickej maturitnej skúšky.

"Vzhľadom na pandemickú situáciu sme mali dištančne vyučovanie, ktoré bolo na našej škole v súvislosti s maturitnými predmetmi na dobrej úrovni. Preto si myslím, že maturitu by sme mali zvládnuť," uviedol maturant Peter z Gymnázia Viliama Paulinyho-Tótha v Martine.

Maturity by podľa neho mohli byť upravené aspoň odstránením niektorých učebných celkov alebo znížením počtu maturitných otázok.

Štvrták Lukáš z Piaristického gymnázia Jozefa Braneckého v Trenčíne pre TASR poznamenal, že v triede si so spolužiakmi myslia, že na maturity nie sú dostatočne pripravení, podľa neho hlavne zo slovenského jazyka a literatúry.

"Keďže sme boli na dištančnom vyučovaní takmer dva školské roky, je to pre nás ťažšie a určite by sme uvítali, keby sa zrušili aspoň ústne maturity alebo keby sa spravilo nejaké iné opatrenie (maturity len z polovice okruhov)," uviedol. V súvislosti so zrušením maturitnej skúšky v roku 2022 vzniklo už aj viacero petícií.

Čas na zmenu formy maturity

Aliancia stredoškolákov má záujem o stretnutie s ministrom školstva v súvislosti s maturitnými skúškami.

"Rozumieme totiž tomu, že rušiť maturity každý rok nie je dlhodobo udržateľné. Táto situácia je príležitosť otvoriť tému o úplnej reforme maturitnej skúšky. Je zrejmé, že tá aktuálna nie je schopná adekvátne reagovať na potreby 21. storočia," uzavreli z aliancie.

Vedomosti získané počas stredoškolského štúdia si maturanti overia od 15. do 18. marca v rámci externej maturitnej skúšky. Stredoškolské štúdium ukončia ústnou maturitnou skúškou v niektorom týždni od 23. mája do 10. júna.