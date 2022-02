Referendum za predčasné voľby v ústave nebude, poslanci návrh odmietli

Predchádzať úpadkom firiem by mohla preventívna reštrukturalizácia. Nový inštitút dobrovoľného ozdravenia spoločnosti by mali využiť podnikatelia, ktorí vedia o svojich možných finančných ťažkostiach a hrozí im, že sa v nasledujúcom období dostanú do platobnej neschopnosti. Vyplýva to z návrhu zákona o riešení hroziaceho úpadku, ktorý posunulo plénum do druhého čítania.