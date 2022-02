Dobré ráno: Rusko si pripravuje pôdu na čiastočný útok

Ako sa vyvíja situácia na Ukrajine.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Vypočujte si podcast

https://www.podbean.com/player-v2/?i=bdwtj-11a9d3b-pb&from=pb6admin&share=1&download=1&rtl=0&fonts=Arial&skin=1&font-color=&btn-skin=3

Rozsiahle cvičenia, všetky zložky armády vrátane poľných nemocníc, pripravené lode aj lietadlá.

No kým CIA mala tvrdiť, že Rusko plánuje útok na Ukrajinu na stredu, včera Rusi začali rozprávať, že časť jednotiek stiahnu na domovské základne.

Čo sa teda momentálne na Ukrajine odohráva a aké sú scenáre najbližšieho vývoja?

Tomáš Prokopčák sa pýta Lukáša Onderčanina.

Zdroj zvukov: BBC

Podporte Dobré ráno Podcast Dobré ráno vzniká vďaka práci našich kolegov, reportérov a editorov v denníku SME. Ak chcete podporiť hľadanie faktov a pravdy, najľahšie to urobíte kúpou predplatného SME na sme.sk/podcast.

Teraz nás môžete podporiť aj kúpou podcastového hrnčeka s digitálnym predplatným. Pre tých, ktorí už majú predplatné, ale chcú iba hrnček, máme aj hrnček bez predplatného. Na adrese sme.sk/hrnceky nájdete celú ponuku.

Krátky prehľad správ

Strana SaS podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa za vyhrážky poslancom. Včera to povedal poslanec Ján Benčík s tým, že ide o trestný čin šírenia poplašnej správy, nenávisti a násilia. Dodal, že ľudia ako Blaha či ďalší by mali niesť zodpovednosť za to, čo píšu na sociálnych sieťach.

Referendum za predčasné voľby nebude, keďže sa nebude meniť ústava. Poslanci včera neposunuli do druhého čítania návrhy, aby sa volebné obdobie parlamentu dalo skrátiť ústavným zákonom aj referendom.

Prezidentka považuje súčasné obdobie za najzložitejšie v ére samostatnosti Slovenska. Zuzana Čaputová to povedala včera na konferencii, ktorú zorganizovalo ministerstvo zahraničných vecí. Vyčerpanie z pandémie doplnili ešte aj obavy z možnej vojny, časť verejnosti sa podľa prezidentky prikláňa ka nedemokratickým režimom a nedôveruje inštitúciám.

Rusko včera tvrdilo, že stiahne časť svojich jednotiek na ukrajinských hraniciach naspäť na domovské základe. Zároveň však v regióne pokračujú rozsiahle cvičenia, ktorých sa zúčastňujú všetky vojenské okruhy, flotily a výsadkové sily.

A ak chcete na dnes nejakú dobrú správu: zadívajte sa na nočnú oblohu. Po niekoľko nocí na nej nájdete kométu Borrelly, nachádza sa v súhvezdí Barana a na jej pozorovanie budete potrebovať ďalekohľad, stačí ale aj menší. Kométu objavil v roku 1904 Alphonse Luis Nicolas Borrelly a jej obežná doba je takmer sedem rokov.

Odporúčanie

Vesmírny rover je pomalý, ťažkopádny a ďaleko vlastne ani nedôjde. Tak prečo na iné planéty neposielame radšej drony a lietadielka a helikoptéry, ktoré by pokryli oveľa väčšie oblasti? Nuž, je to skrátka ťažké. Ako veľmi ťažké, vysvetľuje text Lietadlo, ktoré by na Zemi nikdy nelietalo na BBC Future. A tento oddychový text je mojim dnešným odporúčaním.

Podcasty denníka SME

Všetky podcasty denníka SME si môžete vypočuť na jednom mieste na podcasty.sme.sk.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte na podcasty.inzercia@ sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.