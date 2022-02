Po urážkach prichádzajú útoky. Ficov postoj k novinárom je nebezpečný

Je to horšie a nebezpečnejšie než pred štyrmi rokmi, hovorí šéfredaktor Bárdy.

BRATISLAVA. O novinároch hovorí líder opozície Robert Fico ako o organizovanej zločineckej skupine, novinárky nazýva sliepkami a na otázky neodpovedá.

O krivde pri kritických článkoch hovorí aj predseda OĽaNO Igor Matovič.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Generálny prokurátor zabránil vstupu kritických médií na svoju tlačovú konferenciu a vyhováral sa na obmedzenú kapacitu miestnosti.

Keď sa vyjadruje politik útočne o novinároch, tak prirodzene hrozí, že jeho podporovatelia zaútočia, hovorí Pavol Szalai z Reportérov bez hraníc. „Potom je druhoradé, že politik nemá priamy dosah na ich činy.“

Zabúda sa, že zabili novinára

Pred štyrmi rokmi na Slovensku na objednávku zabili investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú.

„Niektorí politici sa tvária, akoby pred štyrmi rokmi Jána Kuciaka a Martinu Kušnírovú nezavraždili pre Jánovu novinársku prácu. Snažia sa túto udalosť vymazať a prekryť, no nikdy sa im to nepodarí. Odkaz Jána Kuciaka a poctivej novinárskej práce je a bude v našej spoločnosti navždy. Je totiž smutný fakt, že dvaja mladí ľudia prišli násilne o život a stalo sa to v čase, keď bol premiérom Robert Fico,“ hovorí Lukáš Diko, šéfredaktor Investigatívneho centra Jána Kuciaka.