Dobré ráno: Lipšic prekvapil, politika sa skôr robí u Žilinku

Špeciálny prokurátor má za sebou prvý rok vo funkcii.

Dlhé roky bol v politike, je dvojnásobný minister - vnútra aj spravodlivosti. Má titul z práva na Univerzite Komenského aj z Harvardu, a po tom, čo bol štyri roky advokát, sa z neho stal špeciálny prokurátor.

Po roku vo funkcii prekvapil - kým o ňom sa hovorilo, že prinesie na špeciálnu prokuratúru politiku, za 12 mesiacov to vyzerá skôr tak, že politika sa robí u Maroša Žilinku na generálnej prokuratúre.

Aký bol rok nového špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica?

Zuzana Kovačič Hanzelová sa rozprávala s redaktorom domáceho spravodajstva Petrom Kováčom a šéfom domáceho spravodajstva Matúšom Burčíkom.

Krátky prehľad správ

Rusko sťahuje tanky z hranice s Ukrajinou. rusi tvrdia, že vojenský personál a technika sa vracajú z cvičení na polostrove Krym. Podľa NATO však o ústupe vojakov nič nesvedčí, a žiadne náznaky znižovania počtov vojakov v okolí Ukrajiny zatiaľ nevidno.

Premiér Eduard Heger predstavil plán uvoľňovania opatrení. Od 28. februára by sa mali zrušiť režimy OTP, OP, aj OP+. Všetko bude fungovať v režime základ. Zruší sa aj domáca karanténa detí pri kontakte s pozitívnym spolužiakom. Uvoľnenie príde aj pri karoch svadbách, večierkoch či koncertoch, wellnesu, fitnessu, hotelov aj reštaurácií. Podniky budú otvorené do polnoci. Od apríla potom štát očakáva úplný návrat do normálu.

Z extrémizmu obvinený Marián Magát zostáva vo väzbe. V stredu o tom rozhodol senát Najvyššieho súdu. Zamietol tak sťažnosť bývalého kandidáta kotlebovcov. Súd ho zobral do väzby z dôvodu obavy z pokračovania v trestnej činnosti.

Štát začne od mája preplácať deväťvalentnú vakcínu proti HPV vírusu. Informoval o tom minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Na rakovinu krčka maternice ročne zbytočne zomrie 200 žien.

Odporúčanie

Novak Djokovič prelomil mlčanie po kauze Australian open a jeho postojoch k očkovaniu proti Covidu 19. V rozhovore pre BBC okrem iného povedal aj to, že je ochotný obetovať tituly, Wimbledon aj French open.

