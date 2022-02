Kolíková prepadla, poslanci schválili zlomok zo súdnej mapy

Veľká reforma prešla s problémami už cez vládu.

BRATISLAVA. Parlament schválil a posunul do druhého čítania len minimum z reformy súdnej mapy.

Ide pritom o najväčšiu reformu ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej a tiež kľúčový projekt celej vlády. Na reformu je naviazaných približne pol miliardy eur z európskeho Plánu obnovy a odolnosti.

Poslanci sa však zhodli len na reorganizácii okresných súdov. Naopak, neodsúhlasili zmeny v počte a podobe krajských súdov a neprešlo ani zriadenie mestských súdov v Bratislave a Košiciach.

Výsledok hlasovania nebol istý do poslednej chvíle. Hlasovaniu predchádzala búrlivá rozprava, do ktorej sa zapojila aj samotná ministerka Kolíková. Koaličných poslancov niekoľkokrát žiadala a prosila, aby návrhy posunuli aspoň do druhého čítania.

"Aby bol priestor rokovať o čomkoľvek," zdôrazňovala Kolíková.

Zriadenie mestských súdov označila za kľúčové, pretože sa na nich odohráva až štvrtina všetkých sporov. Dodala tiež, že je to najkrajšia časť z celého návrhu.

"Ak opomenieme Bratislavu a Košice, tak to nie je reforma," zdôrazňovala Kolíková. Odvolala sa aj na vzory zo zahraničia. Parížsky mestský súd zastrešuje približne tristo sudcov. Ten bratislavský by ich mal sto.

Proti mestským súdom sa nečakane postavila Sme rodina, hoci v uplynulých týždňoch všetko nasvedčovalo tomu, že práve toto je časť reformy, s ktorou by nemal byť problém.

To, že tomu tak nebude, napokon naznačil aj Juraj Šeliga minulý týždeň pre SME v Rozhovoroch ZKH.

