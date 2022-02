Prieskum: Voľby by vyhral Hlas pred druhým Smerom, KDH narástlo

OĽaNO stratilo oproti januáru 1,3 percenta.

BRATISLAVA. Parlamentné voľby by podľa prieskumu volebných preferencií vyhrala strana Hlas so ziskom 17,5 percenta, a to pred Smerom, ktorý by podporilo 14,5 percenta opýtaných.

Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre reláciu Na hrane TV Joj. Preferencie spomínaných strán sa od januára výraznejšie nemenili. Prieskum už pritom zachytil aj dianie okolo obrannej zmluvy s USA.

Smeráci sa dostali pred SaS

Smer Roberta Fica si v ňom polepšil oproti januáru o 0,7 percenta. Smeráci postupne v prieskumoch stúpajú, takýto nárast z mesiaca na mesiac však môže byť aj na úrovni štatistickej chyby.