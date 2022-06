Zarobili a zbavujú sa firiem, kauza Babindol vyhnila aj napriek svedectvu Makóa

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

BRATISLAVA. Keď sa boli redaktori denníka SME v začiatkom roka 2018 pozrieť na družstvo v obci Sebechleby, našli sutiny, polorozpadnuté budovy a vyvrátený plot.

Prakticky celý tento areál vtedy podľa dostupných informácií obsadili firmy prepojené na podnikateľa Róberta Ďuricu z Babindola neďaleko Nitry, ktoré už vtedy figurovali medzi prijímateľmi eurofondových peňazí z Pôdohospodárskej platobnej agentúry.

Po štyroch rokoch sa teraz na tomto mieste ukazuje, ako boli minuté. Vďaka naliatym miliónom eur do tohto areálu už na prvý pohľad zaujmú moderné maštale, kravíny, nové stroje aj betónový múr, cez ktorý už nie je také ľahké vidieť na pracujúcich ľudí ako kedysi.

„Nefoť ma,“ zakričí pracovník sediaci na novom traktore pri vstupe do areálu na redaktora.

Vzhľadom na rozsiahle pozemky a vplyv by sa dal Róbert Ďurica označiť za miestneho agrobaróna v regióne Hont. Pozná sa s oligarchom blízkym Smeru Miroslavom Bödörom aj Ľubomírom Jahnátkom, ktorý bol v rokoch 2012 až 2016 ministrom pôdohospodárstva za Smer.

Za vlád Smeru okolo volieb 2016 Ďuricova rodina, známi, susedia a bývalí zamestnanci podpísali s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou (PPA) zmluvy na príspevky vo výške viac ako 28 miliónov eur. Väčšinu zmlúv podpísali buď tesne pred voľbami, alebo v období medzi voľbami a vymenovaním novej vlády.

Milióny mali slúžiť na rozvoj ich podnikania. Suma je ešte vyššia, ak sa do skupiny zahrnú aj Ďuricovi ďalších obchodní partneri či dodávatelia.

Informačná tabuľa areálu v Sebechleboch vymenúva firmy z kauzy Babindol. (zdroj: Marko Erd)

„Takto to, žiaľ, za vlád SNS, Smeru a Hlasu fungovalo. Problémy s konfliktmi záujmov by vyriešila digitalizácia PPA, ktorou by sme automaticky objavili vzájomné prepojenia osôb rýchlo,“ tvrdí v rozhovore pre SME Jaroslav Jánoš, ktorý minulý rok dočasne pôdohospodársku platobnú agentúru (PPA) viedol.

V čase, keď denník SME o tejto kauze vydal vo februári 2018 prvý článok, mal túto tému rozpracovanú aj Ján Kuciak, ktorý sa k nej dostal cez analýzu podnikania rodiny Bödörovcov. O dva týždne neskôr ho zastrelil Miroslav Marček.

Denník SME sa teraz rozhodol pozrieť na to, čo sa s týmito firmami stalo, a vypýtal si od PPA aj všetky správy z kontrol, ktoré sa týchto eurofondov týkali. Viac ako tri kilogramy dokumentov odhalili ďalšie prepojenia v tejto skupine a takisto sa ukázalo, že keď sa peniaze z dotácií minuli, viaceré z týchto firiem zanikli.

Korupčnú schému polícia nevyšetrila a ani prokuratúra v tejto veci o nejakom konkrétnom trestnom konaní nehovorí, hoci ju na kauzu v rámci svojho priznania upozornil aj bývalý šéf daňových kriminalistov Ľudovít Makó. Navyše podobná schéma ako z Babindola sa spomína aj v poslednej správe SIS.

Jedna veľká rodina

Meno Roberta Ďuricu sa už v minulosti so Smerom spomínalo pri kauze predraženého vývozu dreva zo slovenských lesov v čase, keď bol ministrom Ľubomír Jahnátek.

Lesy Slovenskej republiky v roku 2014 podpísali s niekoľkými firmami zmluvy na odvoz dreva, ktorými zvýšili cenu oproti predchádzajúcim zmluvám o 40 percent.