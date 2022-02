Slovák, ktorého si všimla NASA: Na fotenie hviezd netreba drahú techniku

Spoznajte Ukrajincov zo Slovenska, ktorí dokázali veľké veci. Hlavnú stanicu v Bratislave čaká rekonštrukcia. Správy zo Slovenska, ktoré zaujali cudzincov.

1. Hlavná železničná stanica v Bratislave sa má posunúť do 21. storočia. Čaká ju rozsiahla rekonštrukcia. Niektoré zmeny prídu už tento rok: A turning point in the refurbishment of the dilapidated main station in Bratislava

2. Potomkovia emigrantov majú jednoduchšiu cestu k slovenskému občianstvu. Novela zákona však nepriniesla zmenu, ktorú žiadali: Parliament passes amendment of Citizenship Act

3. Partyslava je prežitý koncept. Hlavné mesto musí premýšľať o tom, akých turistov chce prilákať, hovorí riaditeľ Metropolitného inštitútu Bratislavy: Partyslava is obsolete, Bratislava needs a fresh tourism model

4. Detský rómsky zbor, ktorý spieval aj pápežovi, uverejnil svoje prvé hudobné video. Piesňou oznamujú, že milujú svet: The world belongs to all of us, Košice Roma children sing

5. Hoci sa narodil a žije na Slovensku, jeho knihy by ste v našom jazyku hľadali len ťažko. Spisovateľ Ivan Jackanin si však svojich čitateľov našiel na Ukrajine: Unnoticed Slovak writer published in Ukraine

6. Slovenský Malý Rím sa pýši slávnou históriou. Prejdite sa po pamiatkach Trnavy: Slovakia’s “Little Rome” has a grand history

7. Aerolinky priniesli revolúciu v lietaní, no ani to ich neochránilo pred krachom. Toto je príbeh spoločnosti SkyEurope: From air travel boost to a colossal crash: SkyEurope

8. Na túru netreba úchvatné výhľady, nahradiť ich môžu aj jedinečné skalné formácie. Presvedčí Vás o tom výlet na vrch Kopa vo Veľkej Fatre. Viac v našom pravidelnom prehľade noviniek zo sveta kultúry a cestovania: Great views are overrated. This peak offers something different

9. Vedeli ste, že prvý rektor univerzity v Petrohrade pochádzal zo Slovenska? Viac sa o ňom aj iných významných slovenských Ukrajincoch dozviete v najnovšom podcaste: First rector of Petersburg university came from Slovakia

10. Jeho fotografie nočnej oblohy si už viackrát všimla aj NASA. Tomáš Slovinský v rozhovore hovorí aj o tom, že hviedzy dokáže odfotiť aj začiatočník, dokonca s bežným fotoaparátom: Tomáš Slovinský: Revealing the night sky

