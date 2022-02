V Sitine vymenia riadici systém, tunel na skoro tri dni uzavrú

Tunel zatvoria v piatok večer.

BRATISLAVA. V bratislavskom diaľničnom tuneli Sitina vymenia centrálny riadiaci systém (CRS). Vyžiada si to jeho úplnú uzáveru na 54 hodín, a to od piatka od 22.00 do pondelka do 4.00 h.

Upozorňuje na to Národná diaľničná spoločnosť (NDS) s tým, že osobné autá i nákladná doprava budú presmerované na obchádzkové trasy.

Hlavná obchádzková trasa pre tranzitnú nákladnú aj osobnú dopravu bude viesť cez Mlynskú dolinu, Patrónku a Lamačskú cestu.

"Navrhli sme aj alternatívnu obchádzku pre osobné autá cez Botanickú, Karloveskú a Harmincovu. Túto trasu odporúčame Bratislavčanom, predovšetkým obyvateľom Dúbravky, Lamača a Devínskej Novej Vsi," informovala TASR hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková.

Možná obchádzka pre osobnú dopravu v smere z Malaciek (Česka) do Bratislavy môže viesť aj cez výjazd Lamač, Bory Mall a následne pokračovaním po ceste 505, Agátovej, Saratovskej, Karloveskej, Botanickej s následným napojením na diaľnicu D2 Most Lanfranconi.

Podstatou CRS je riadenie všetkých technologických zariadení, ako aj kontrola nad nimi. Súčasný systém je inštalovaný a prevádzkovaný od otvorenia tunela v roku 2007 a bol podľa diaľničiarov pravidelne servisovaný a upgradovaný.

"Dôležitá je však modernizácia a cieľom výmeny je aj implementácia nových technických predpisov. Nový CRS bude otvoreným systémom s možnosťou ľubovoľného rozširovania, bez potreby generálnej výmeny v budúcnosti," spresnila Žgravčáková. Výmena systému bude stáť 596 045 eur bez DPH.