Dobré ráno: Štyri roky od Kuciakovej vraždy sú novinári opäť nepriateľmi

Po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej sa v spoločnosti vytvorila obrovská objednávka na zmenu pomerov v tomto štáte.

Išlo predsa o nepochopiteľnú vraždu dvoch mladých ľudí a útok na slobodu tlače. Ako s touto emóciou naložila spoločnosť a politici? Ale aj, aký bol Ján Kuciak človek a ako sa redakcia Aktualít vyrovnáva s jeho stratou?

Nikola Šuliková Bajánová sa pýta šéfredaktora portálu Aktuality.sk Petra Bárdyho.

Krátky prehľad správ

Hrozba vojny v Európe stále nie je zažehnaná. Cez víkend to na bezpečnostnej konferencii v Mníchove povedal nemecký kancelár Olaf Scholz. Ak sa Rusi podľa účastníkov konferecnie z hraníc s Ukrajinou nastiahnu, hrozia im ďalšie rozsiahle sankcie. V stredu by mal s ruským šéfom diplomacie Sergejom Lavrovom opäť rokovať americký minister zahraničných vecí Antony Blinken. Medzitým eskalácia napätia a ostreľovanie na východe Ukrajiny narušili dodávky vody pre viac ako milión ľudí v regióne. Okrem toho Rusi začali zo samozvanej Doneckej a Luhanskej ľudovej republiky evakuovať ľudí do Ruska.

Slovenskí hokejisti získali na zimnej olympiáde v Pekingu bronzovú medailu po tom, ako v sobotu zdolali Švédov 4:0. Zlato prvýkrát v histórii získali Fíni, ktorí vo finále porazili Rusko. Útočník Juraj Slafkovský získal aj ocenenie pre najužitočnejšieho hráča olympijského turnaja. K zisku bronzových medailí pre Slovensko prispel siedmimi gólmi v siedmich zápasoch.

Skupina ľudí sa v sobotu dostala do bytového domu, v ktorom býva poslanec Ján Benčík. Búchali mu na dvere a oblepili vchod plagátmi s jeho fotkou a slovami "Tu býva vojnový štváč, udavač a vlastizradca Slovenska". Benčík podal trestné oznámenie.

Britská kráľovná Alžbeta II. mala pozitívny test na koronavírus. Podľa vyhlásenia Buckinghamského paláca má 95-ročná panovníčka len mierne príznaky ochorenia a bude zrejme pokračovať v čiastočnom plnení svojich pracovných povinností.

V Turecku zastrelili investigatívneho novinára. Šéfredaktor lokálneho denníka Güngör Arslan písal podľa Reportérov bez hraníc o korupcii v meste Kocaeli. Turecká polícia zadržala muža, ktorý je z útoku podozrivý.

Odporúčanie

Na dnes sa mi žiadne iné odporúčanie vlastne ani nehodí. Podporte štandardné médiá kúpou predplatného, pretože naozaj iba tak najlepšie pomôžete nezávislej a kvalitnej žurnalistike. A tú, ako vidieť, potrebujeme v týchto komplikovaných časoch rovnako, ako pred štyrmi či dvadsiatimi rokmi.

