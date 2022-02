Kuciak bol hrozbou pre systém, ktorý stále bojuje o prežitie (reakcie)

Politici si pripomínajú štvrté výročie vraždy investigatívneho novinára a jeho partnerky.

BRATISLAVA. Novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenicu zastrelili 21. februára 2018 v ich dome v obci Veľká Mača v okrese Galanta.

Kuciak bol investigatívnym novinárom portálu Aktuality.sk a okrem iného sa zaoberal kauzami podnikateľa Mariana Kočnera.

Politici si pripomínajú výročie ich vraždy. Reakcie priebežne dopĺňame.

Mária Kolíková (ministerka spravodlivosti)

Prešli štyri roky odvtedy, čo som neveriacky krútila hlavou s tým, že predsa Slovensko nemôže byť krajina, kde vraždia novinárov. Bol to šok, mimoriadne hlboký zásah, ktorý som si nevedela predstaviť.

Novinársku obec vnímam trochu inak, keďže som prežila v televízii podstatnú časť svojho detstva vďaka mojim rodičom, ktorí tam pracovali. Vážim si novinárčinu.

V súvislosti s tragédiou spred štyroch rokov a následnú lavínu udalostí, ktorá sa ňou vo veľkej miere aj vďaka práci novinárov spustila, sme sa začali pozerať aj na význam spojenia „právny štát“ inak. Mali sme tu veľké vzopätie ľudí a verejnej mienky v boji za právny štát.

Jaroslav Naď (OĽaNO, minister obrany)

Pred štyrmi rokmi, sme všetci neveriacky čítali tú hrozivú správu, že zavraždili dvoch mladých, nevinných ľudí. Skutok sa preto, že Ján a Martina chceli, aby bolo Slovensko lepšou a spravodlivejšou krajinou - túžili teda len po tom, čo chce hádam každý z nás pre seba a svoje deti.

Roky a dni bežia, no odkaz Jána a Martiny volajúci po pravde zostáva silným impulzom aj pre nás a prácu v prospech lepšieho a bezpečnejšieho Slovenska tak, aby k niečomu podobnému už nikdy nedošlo.

Nedovolíme návrat k moci mafii, ktorá aj v dnešných dňoch hazarduje s bezpečnosťou tejto krajiny. Politika strachu je to jediné a zároveň zúfalé, čo im ostalo. No pravda vždy zvíťazí.

Natália Milanová (OĽaNO, ministerka kultúry)

Ján Kuciak sa stal obeťou hľadania pravdy. Kuciak napriek vyhrážkam a zastrašovaniu nevzdával a odhaľoval prepojenia mafie na štát. Byť investigatívnym novinárom nesmie znamenať žiť v strachu o svoj život a život svojich blízkych. Práca, ktorú robia, je pre spoločnosť nezastupiteľná.

Nie každý novinár a novinárka spĺňa všetky atribúty vyváženej a pravdu hľadajúcej žurnalistiky, je dôležité, aby všetci mali vytvorené podmienky na bezpečné, slobodné a nezávislé prostredie.

Boj s mafiou ešte zďaleka neskončil. Jej zažratosť je podobná ropnej škvrne. Na jej odstránenie musíme spojiť sily a nedopustiť, aby sa história opakovala. Nech sú Slovensku v tomto nápomocné aj slobodné a nezávislé médiá.

Gábor Grendel (OĽaNO, podpredseda parlamentu)

Ján Kuciak bol hrozbou pre systém. Až jeho smrť otvorila aspoň niektorým členom tohto systému oči, kam to až môže zájsť. Viacerí ľudia z článkov Jána Kuciaka sú obvinení, obžalovaní, väzobne stíhaní. Potvrdzuje to, že to bol Pán novinár.