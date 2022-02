Zamestnávateľ: Pred nami sú už aj Rumuni, Ukrajina nás predbieha

Reformu vysokých škôl nepovažuje za dostatočnú.

Text je prepisom z relácie Rozhovory ZKH, ktorá vznikla pre video.sme.sk. Prepísala ho Barbora Paľovčíková.

Zo Slovenska každý rok odchádza obrovské množstvo najlepších študentov a absolventov. Odlev mozgov je vážny problém, no prilákať vzdelaných a kvalifikovaných ľudí zo zahraničia sa nám zatiaľ nedarí.

„Vzhľadom na to, že tu vlády dvadsať rokov tlačili do hlavy, že migrantov nie, musíme sa starať o vlastných, máme svoje problémy, od Rómov cez slabé školstvo, sa vytvoril dojem, že cudzinci z východu sú menej schopní, čo vôbec nie je pravda,“ komentuje situáciu viceprezident IT Asociácie Slovenska (ITAS) aj Republikovej únie zamestnávateľov MÁRIO LELOVSKÝ.

Mário Lelovský Od roku 2014 pôsobí vo funkcii viceprezidenta IT Asociácie Slovenska,

v rovnakom roku sa stal viceprezidentom Republikovej únie zamestnávateľov,

pôsobí tiež vo viacerých slovenských a medzinárodných inštitúciách v oblasti podpory a rozvoja IT sektoru, digitálnych zručností, vzdelávania a podnikania.

Už štvrtý rok máte projekt, kde sa vám podarilo pritiahnuť 50 študentov IT z Ukrajiny. Aké náročné je v dnešných podmienkach dostať na Slovensko niekoho z Ukrajiny?

Vždy to bolo náročné a je to ešte náročnejšie, pretože na Ukrajine, aj v iných postsovietskych krajinách, rastie IT sektor extrémne. Za posledný rok narástli platy ítečkárov na Ukrajine o 30 percent.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

IT má na Ukrajine obrovskú podporu zo strany štátu. Veľké IT firmy majú možnosť otvárať vlastné školy, sedieť v senátoch a správnych radách univerzít a vstupovať do toho, čo sa má učiť. Polytechnická aj Národná univerzita v Ľvove začali významne podporovať štúdium IT. Študuje tam dvojnásobok študentov ako pred piatimi rokmi, keď som tam bol prvý raz.

Ukrajina nás teda predbieha?