Dostál vidí možnosť prerokovania zákonov k súdnej mape už na marcovej schôdzi

Boris Susko zo Smeru sa vyjadril, že zákony by už ministerka Kolíková nemala predkladať.

BRATISLAVA. Poslanec ústavnoprávneho výboru parlamentu Ondrej Dostál (klub SaS) vidí priestor na to, aby sa odmietnuté ustanovenia zákonov o súdnej mape opätovne dostali na program ďalšieho riadneho rokovania parlamentu v marci.

Naopak, podpredseda ústavnoprávneho výboru parlamentu Boris Susko (Smer) sa vyjadril, že ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (nom. SaS) by zákony o súdnej mape nemala predkladať, lebo „celé je to nezmyselné tak, ako je to pripravené“.

Mestské súdy vo forme pozmeňovacích návrhoch

Zriadenie mestských súdov v Bratislave a v Košiciach by sa mohlo podľa Dostála riešiť v rámci zákona o sídlach okresných súdov, keďže takisto ide o prvostupňové súdy. „Určite sa nedá povedať, že by išlo o nesúvisiacu vec. Tam je to z hľadiska procesného a legislatívneho vcelku jednoznačné.

Mestské súdy sa dajú predložiť ako pozmeňovacie návrhy k zákonu o sídlach okresných súdov. Je to možné, a nešlo by o žiadny prílepok,“ povedal poslanec Dostál.

Podľa neho pri odvolacích súdov je riešenie komplikovanejšie, ale dá sa nájsť také riešenie, aby o nich bolo možné rokovať skôr ako o pol roka.

Susko odmieta presadenie návrhu cez iný zákon

Pokiaľ by ministerka Kolíková chcela predložiť odmietnuté zákony znova, mohla by to podľa poslanca Suska urobiť len o pol roka.

„Ak sa uvažuje, že sa to vloží do iného zákona, tak si myslím, že je to hrubé obchádzanie zákona o rokovacom poriadku a porušovanie princípov právneho štátu a demokracie,“ zdôraznil Susko.

Za neprijateľné považuje, aby sa zákony z dielne Kolíkovej presadzovali cez zákon o správnych súdoch alebo cez zákon o okresných súdoch.

Zákon o rokovacom poriadku hovorí, že ak národná rada návrh zákona neschválila, nový návrh zákona v tej istej veci možno podať najskôr o šesť mesiacov odo dňa neschválenia návrhu zákona.

Plénum parlamentu minulý týždeň 17. februára v prvom čítaní odmietlo návrh zákona v súvislosti s novými sídlami a obvodmi krajských sudov a návrhy zákonov o zriadení mestských súdov v Bratislave a v Košiciach. Ide o zákony, ktoré sú súčasťou novej súdnej mapy.

Za zákony z dielne Kolíkovej nehlasovali poslanci Sme rodina, nezaradení poslanci zo strany Za ľudí a poslanec György Gyimesi (OĽaNO). Bez reformy súdnej mapy, ktorá je súčasťou Plánu obnovy a odolnosti SR, môže Slovensko prísť o takmer pol miliardy eur.