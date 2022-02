Kollárove zakázané návštevy majú dohru. Nemocnica dostala pokutu

Výška pokuty sa pohybuje v tisícoch eur, tvrdí zdroj z vnútra nemocnice.

BRATISLAVA. Dámske návštevy u šéfa parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina) počas jeho pobytu v Nemocnici sv. Michala v Bratislave majú po vyše roku peňažnú dohru.

Ministerstvo vnútra, ktoré je zriaďovateľom nemocnice, jej uložilo pokutu za to, že návštevy u Kollára na izbe povolili napriek ich zákazu. Ten pre pandémiu koronavírusu predminulú jeseň vydali hygienici.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Počas novembra 2020 chodili Kollára navštevovať priateľky do nemocnice v bratislavskom Starom Meste. Ako prvý na ne upozornil denník SME.

Šéfa parlamentu hospitalizovali po tom, ako jeho limuzína havarovala 24. októbra 2020 v bratislavských Podunajských Biskupiciach. Kollár vtedy utrpel vážne zranenia a v nemocnici na Kramároch mu museli operovať zlomený druhý krčný stavec.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Kollára v nemocnici navštevujú priateľky, pochytili sa so sestrami Čítajte

Pre spevnenie a zrastenie stavca mal ešte niekoľko mesiacov okolo hlavy kovovú obruč so zvislými spustenými ramenami. Z Kramárov ho po pár dňoch previezli na doliečenie do Nemocnice sv. Michala.

Spolu s Kollárom sa v jeho služobnej limuzíne viezla maskérka a bývalá finalistka Miss Universe Miroslava Fabušová, ktorá pri havárii utrpela viaceré zranenia. Liečila sa však doma.

Fabušová za šéfom parlamentu podľa vlastných slov do nemocnice nechodievala. O návštevy však nemal núdzu, okrem početných priateliek za ním do chodili aj koaliční partneri. Niektoré z jeho priateliek sa navyše počas návštev dostali do sporu so zdravotnými sestrami.

Pokuta za tisíce eur

Ministerstvo vnútra udelilo nemocnici podľa tlačového oddelenia pokutu za to, že Kollárovi umožnili prijať návštevy počas hospitalizácie od 4. do 27. novembra 2020 napriek tomu, že nariadenie hygienikov v tom čase "neumožňovalo udeliť výnimku z povinnosti zákazu návštev".