Poslanci pokračujú v diskusii k návrhu na odvolanie Mikulca

Prihlásených je ešte viac ako desať rečníkov.

BRATISLAVA. Poslanci Národnej rady pokračujú v diskusii k návrhu na odvolanie ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO).

Prihlásených je ešte viac ako desať rečníkov písomne. O vystúpenie môžu požiadať kedykoľvek členovia vlády i vedenie parlamentu. Po písomne prihlásených rečníkoch sa budú môcť poslanci do diskusie prihlásiť ešte ústne.

Predseda opozičného Smeru Robert Fico procedurálnym návrhom požiadal o prítomnosť ministra Mikulca, ktorý sa v sále nenachádza.

Schôdza sa začala v piatok

V diskusii vystúpili opoziční poslanci Robert Fico a Boris Susko (obaja Smer), ale aj líder OĽANO a vicepremiér Igor Matovič, ministerka spravodlivosti Mária Kolíková i Mikulec.

Mimoriadne rokovanie o odvolávaní inicioval Smer s podporou nezaradených poslancov. Mikulec podľa predsedu Smeru Roberta Fica riadil činnosť obvinených vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry.

Šéf strany tvrdí, že minister o tom nielen vedel, ale aj riadil vyšetrovateľov, ktorí "spáchali trestný čin sabotáže, zneužívania právomoci verejného činiteľa, marenia spravodlivosti". Fico hovorí o "organizovanej skupine", ktorej úlohou malo byť "pozatvárať celú opozíciu".

Mikulec obvinenia odmieta.

Ministra vnútra okrem OĽANO podporila aj Kolíková. Šéf Sme rodina a parlamentu Boris Kollár povedal, že jeho hnutie sa nebude pridávať k opozícii a nebude odvolávať Mikulca. Dodal však, že voči nemu majú veľa nezodpovedaných otázok, na ktoré čakajú odpovede.

Hlas tvrdí, že Mikulec zlyhal

Odvolanie ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO) by bolo prvým krokom k tomu, aby sa mohla demokracia opäť nadýchnuť. Skonštatoval to expremiér a nezaradený poslanec Národnej rady Peter Pellegrini v diskusii k návrhu na odvolanie Mikulca.

Tvrdí, že zámerom súčasnej vlády nie je politicky zničiť opozíciu, ale ju pozatvárať, a to za každú cenu.

"Demokracia nie je ohrozená len politicky, ale aj mocensky," vyhlásil Pellegrini s tým, že Mikulec zlyhal vo svojej funkcii. Práve rezort vnútra by mal podľa Pellegriniho garantovať zákonnosť a práva pre občanov. Podotkol, že v súčasnosti však dochádza k porušovaniu ľudských práv.

Počas vystúpenia kritizoval aj médiá. Tie si podľa neho prestávajú plniť svoju úlohu strážneho psa demokracie. Namietal i kroky vlády v boji s pandémiou, hovoril o potláčaní ľudských práv.

Negatívne vníma i to, že nebolo vyhlásené referendum o predčasných voľbách a že koalícia odmietla v parlamente aj zmenu Ústavy SR, ktorá by to umožnila. Vládna koalícia podľa jeho slov poprela zásadu, že nositeľom moci je ľud.

Radovan Kazda (SaS) pripomenul, že o tri dni to budú štyri roky, odkedy sa spoločnosť dozvedela o vražde novinára a jeho snúbenice. Práve to bol podľa neho dôkaz rozkladu a toho, že mafia prerástla do vlády.

"Vtedy bol dôvod na predčasné voľby," vyhlásil s tým, že vtedajšia vláda "vajatala", neschválila predčasné voľby, nerozpustila parlament a tri týždne sa čakalo na zmenu premiéra. Súčasná vláda podľa neho dokáže viesť boj s pandémiou aj napriek "vajatavým a antivaxerským postojom opozície".

Marek Šefčík (OĽANO) reagoval, že v súčasnosti vypovedajú viacerí ľudia, ktorí boli súčasťou systému minulej vlády, o tom, ako oni bojovali proti vtedajšej opozícii.