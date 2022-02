Koalícia sa dohodla na sérii stretnutí k súdnej mape

Stretnutia sú naplánované už tento týždeň.

BRATISLAVA. Koaličná rada sa dohodla, že uskutočnia sériu stretnutí k zákonom o súdnej mape, ktoré minulý týždeň parlament neschválil.

Pre agentúru SITA to povedala predsedníčka poslaneckého klubu strany Sloboda a solidarita (SaS) Anna Zemanová. Podľa nej niektoré stretnutia sú naplánované aj na tento týždeň.

„V prvom rade ideme hľadať obsahový prienik,“ zdôraznila Zemanová. Na otázku, či je zhoda, ako sa odmietnuté zákony z dielne ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (nom. SaS) dostanú na program rokovania parlamentu a či to bude formou pozmeňujúcich návrhov, Zemanová uviedla, že je to vedľajšie a nebolo to predmetom debaty.

Za dôležitejšie teraz považuje obsahovú zhodu na zákonoch.

Plénum parlamentu minulý týždeň 17. februára v prvom čítaní odmietlo návrh zákona v súvislosti s novými sídlami a obvodmi krajských sudov a návrhy zákonov o zriadení mestských súdov v Bratislave a v Košiciach.

Koaličná rada mala v pondelok 21. februára riešiť aj zdražovanie a pomoc dôchodcom. Boli úvahy, že by sa trinásty dôchodok mohol seniorom vyplatiť v prvej polovici roka.

Podľa Zemanovej na koaličnej rade odzneli rôzne návrhy, ale „nič, čo by bolo dohodnuté alebo odporúčané“. Doplnila, že minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) nebol prítomný, preto sa tieto témy odsunuli na ďalšiu koaličnú radu.

Lídri koalície mali riešiť aj otvorenie koaličnej dohody vzhľadom na to, že ministerka spravodlivosti Kolíková vlani so skupinou poslancov Za ľudí prešla do klubu SaS a ona je teraz vo vláde nominantkou SaS.

Rovnako sa malo hovoriť o tom, či strana Za ľudí nominuje svojho kandidáta na voľný post podpredsedu parlamentu. Podľa Zemanovej viac informácií bude v stredu 23. februára po rokovaní vlády a teraz by nerada predbiehala.