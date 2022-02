Korčok: Rusko hrubo porušilo medzinárodné právo a znemožnilo mierové rokovania

Rusko podľa ministra popiera vlastné princípy.

BRATISLAVA. Uznaním separatistických entít na Donbase Ruská federácia hrubo porušila medzinárodné právo a svoje medzinárodné záväzky.

Na dnešnej tlačovej konferencii to povedal minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nom. SaS) s tým, že Rusko popiera vlastné princípy, na ktoré sa odvoláva.

Korčok pripomenul anexiu Krymu

Minister zdôraznil, že týmto krokom znemožnilo Rusko mierové rokovania za účelom vyriešenia konfliktu na východe Ukrajiny.

Za rovnako závažný označil Korčok politický postoj ruského prezidenta Vladimira Putina, podľa ktorého Ukrajina nemá nárok na vlastnú existenciu.

„Takéto vyhlásenie považujem za neprijateľné. Svojím rozhodnutím neguje ruský prezident všetky svoje požiadavky týkajúce sa bezpečnosti Ruska, ktoré v ostatných týždňoch komunikoval voči NATO. Nemôžete svoju vlastnú bezpečnosť riešiť na úkor ohrozenia bezpečnosti iného štátu," vysvetlil šéf rezortu diplomacie.

Aj v tejto vypätej situácii si treba podľa jeho slov pripomínať, že aj v roku 2014 prišla Ukrajina o časť svojho územia, keď bol anektovaný Krym.

„Tento istý zámer má Ruská federácia aj v súčasnosti, a to aj napriek tomu, že Ukrajina zatiaľ nemôže vstúpiť do NATO. My vôbec nevieme, aké sú pohnútky Ruska a či je to len príprava na niečo ďalšie. Sú to však veci, ktoré nemôžu ostať bez odozvy a ja sa stále prihováram za diplomatické riešenie konfliktu," priblížil Korčok s tým, že NATO sa bude voči týmto krokom Ruska brániť.

Minister dúfa v sebareflexiu Slovenska

Minister zároveň vyjadril nádej, že tieto udalosti budú začiatkom sebareflexie Slovenska.

„Veľká časť slovenskej politiky totiž ukázala, že nemá žiadne zábrany vytĺkať politické body na úkor bezpečnosti občanov Slovenska," prízvukoval.

Korčok na tlačovej konferencii tiež informoval, že dnes o 16:00 sa bude v Paríži konať mimoriadne zasadnutie ministrov zahraničných vecí členských štátov EÚ. Slovensko na ňom bude zastupovať štátna tajomníčka rezortu diplomacie Ingrid Brocková.

Na tomto mimoriadnom rokovaní by sa malo prijať politické rozhodnutie o tom, že voči Rusku príde odpoveď v podobe sankcií.

Korčok na záver doplnil, že v hre je aj konanie samitu amerického ministra zahraničných vecí Antonyho Blinkena s jeho ruským náprotivkom Sergejom Lavrovom.