Rektor UK Števček: S novelou vysokoškolského zákona stratia akademici vôľu zostať na Slovensku

Univerzita chce rektora voliť o pol roka skôr.

Niekoľko známych vedcov a osobností sa postavilo proti ohýbaniu pravidiel Univerzity Komenského v Bratislave, ktorá chce na protest proti novele vysokoškolského zákona voliť rektora o pol roka skôr.

"Akademická sloboda nie je akademická svojvôľa," píše sa v kritickom liste, ktorý podpísalo 11 osobností z verejného aj akademického prostredia, vrátane bývalej premiérky Ivety Radičovej, bývalého ministra financií Ivana Mikloša, vedca Petra Celeca či profesorky Sone Szomolányi.

Rektor UK MAREK ŠTEVČEK však s ich kritikou nesúhlasí. Odmieta pripravovanú zmenu voľby rektorov, na ktorej by sa mali podľa novely podieľať okrem akademických senátov vysokých škôl aj členovia správnej rady, zloženej z odborníkov mimo univerzitného prostredia.

Hovorí, že dlhodobé rokovania s rezortom školstva nikam nevedú.

Marek Števček študoval na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave,

pôsobil na Ústave štátu a práva Slovenskej akadémie vied,

v roku 2012 začal pracovať na ministerstve spravodlivosti ako generálny riaditeľ sekcie civilného práva,

od roku 2019 je rektorom Univerzity Komenského v Bratislave.

Aký signál dáva UK ľuďom, keď ide ohýbať zákon?

Nejdeme ohýbať žiaden zákon. Súčasný, ktorý je stále platný, sa nijako neohýba a veľmi ťažko dokážete ohýbať budúci zákon, keď ani neviete, aký je. Aj kritici priznávajú, že žiaden zákon neohýbame.

Čo sa týka obchádzania budúceho zákona, nevieme, v akej podobe bude novela schválená. Vychádzame zo znenia, ktoré je momentálne v parlamente v druhom čítaní. S tým stále nie sme spokojní, proti tomu protestujeme.

Pokiaľ sa Akademický senát univerzity rozhodne vypísať voľby rektora, nič neporušuje. Máme štandardný volebný rok. Nevidím problém v tom, že senát uvažuje o tom, že voľby vypíše skôr.

Na univerzite sa však netajíte tým, že to chcete urobiť preto, aby sa vás netýkal novoprijatý zákon a aby ste zvolili rektora ešte podľa starých pravidiel.

Netajím, hrdo sa k tomu hlásim. Chceme poslednýkrát využiť možnosť, keď nám podľa navrhovaného zákona bude odňaté, aby si akademická obec sama zvolila svojich predstaviteľov.

Ľudia, ktorí podpísali kritický list - medzi nimi aj štyria členovia správnej rady - sú rešpektované osobnosti, na tom sa asi zhodneme.

Nijako to nespochybňujem. Samozrejme, najbližší kontakt máme pochopiteľne so správnou radou. Trúfam si povedať, že mnohí zo správnej rady sú moji priatelia. Veľmi si ich vážim, aj ich názor.

Je normálne, že na niektoré veci máme rozdielne náhľady. Mohol by som citovať iné osobnosti, ktoré nás podporili, napríklad profesor Zajac či profesor Urban, bývalý predseda Akreditačnej komisie.

V kritickom liste sa píše, že: "Ide o účelovú zmenu volebného obdobia so zjavným cieľom udržať status quo čo najdlhšie. S novelou, ktorá ešte nie je schválená, možno nesúhlasiť aj protestovať proti nej, to patrí k demokratickej diskusii, avšak obchádzanie možnej budúcej legislatívy ohýbaním súčasných pravidiel nie je hodné žiadnej akademickej inštitúcie, tobôž nie našej najväčšej a najstaršej, ktorá by pre ostatné mala byť vzorom.” Nie je to pravda?