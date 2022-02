Prezidentka vyzýva na odmietnutie nenávisti, slušnosť musí ostať normou

Čaputová odsúdila ponižovanie či klamstvo ako argumentačnú pomôcku.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/Pr2ApVEkiRU

BRATISLAVA. Prezidentka SR Zuzana Čaputová vyzýva na odmietnutie nenávisti. Apeluje, aby slušnosť na Slovensku ostala normou.

V posledných týždňoch je podľa nej v spoločnosti cítiť, že sa Slovensko vydalo cestou, z ktorej nemusí byť návratu, pretože za ňou sú už len fyzické útoky a hrubosť vo verejnom priestore.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Prezidentka vyzvala k vzájomnému rešpektu

Hlava štátu adresovala výzvu Slovákom spolu s viac ako 30 osobnosťami z rôznych sfér spoločenského života.

"Vidíme, že zachádzame priďaleko, keď sa ľudia, ktorí s najlepším vedomím robia svoju prácu, nemôžu cítiť bezpečne ani doma. Lekári, vedci, policajti, záchranári, politici, poslanci," skonštatovala prezidentka.

“ Vidíme, že zachádzame priďaleko, keď sa ľudia, ktorí s najlepším vedomím robia svoju prácu, nemôžu cítiť bezpečne ani doma. „ Zuzana Čaputová, prezidentka SR

Ako upozornila, snaha zastrašovať alebo trestať názorových oponentov opúšťa územie demokratických pravidiel.

Hovorí o útoku na súdržnosť spoločnosti a riziko snahy o nastolenie nedemokratického či priamo totalitného režimu. Slovákov vyzvala preto prezidentka k vzájomnému rešpektu. Treba podľa nej urobiť všetko pre dosiahnutie zmieru.

Rôznosť postojov by ľudia podľa prezidentky mali vnímať aj ako príležitosť.

"V spoločnosti platí to, čo v rodinách a v medziľudských vzťahoch, problémy neprerastú do krízy, kým o nich dokážeme so vzájomným rešpektom hovoriť. Lebo, keď spolu hovoríme, nielenže počujeme iný názor, ale hlavne vidíme za ním človeka," uviedla Čaputová.

Demokracia potrebuje občiansku spoločnosť

Súdržnosť v spoločnosti sa podľa prezidentky udržuje práve rozhovorom a výmenou argumentov.

"V ľudskej interakcii si obrusujeme hrany, ktoré sa objavia. Práve toto sa za posledné dva roky zmenilo a osobnú komunikáciu vytláčajú pokriky v on-line priestore, umocnené algoritmami sociálnych sietí," vyhlásila.

Zároveň však odsúdila ponižovanie oponenta či používanie klamstva ako argumentačnej pomôcky.

Demokracia dnes podľa prezidentky opäť potrebuje aktívnu, pulzujúcu občiansku spoločnosť.

"Veďme dialóg vo svojich susedstvách, komunitách, vo svojich mestách a aktualizujme si vlastné argumenty o tom, kto sme, kam patríme, prečo sme demokrati a prečo si ceníme hodnoty, ktoré si ceníme," vyzvala.

Deklarovala, že v dialógu bude oveľa intenzívnejšie sama pokračovať.

Prezidentka vyzvala tiež ľudí, aby nestrácali nádej.

"Nádej je rozhodnutím nevzdať sa. Je to dôvera v potenciál, ktorý máme pomôcť naplniť. Nádej je odhodlanie vykročiť naproti silnému vetru s dôverou, že bude lepšie," vyhlásila s tým, že je v každom z nás. Spočíva v odhodlaní, vytrvalosti, vzájomnej dôvere a slušnosti.