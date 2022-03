Šipoš: Matovič by mohol zjemniť slovník

Matovičove správanie sa nedá porovnávať s tým, že niekto nosí do parlamentu zbrane, hovorí.

Text je prepisom z relácie Rozhovory ZKH, ktorá vznikla pre video.sme.sk. Rozhovor prepísala Monika Žigová. Rozhovor vznikol 22. februára.

„Vidím zásadný rozdiel v protestoch, ktoré sme robili pred Bonaparte alebo Za slušné Slovensko. Porovnávať to s tým, že sa chodia vyhrážať obyčajným jednoduchým ľuďom a vypisujú im rôzne násilné odkazy, že skapeš, obesíme ťa, si vlastizradca, je z môjho pohľadu úplne cez čiaru,“ hovorí o protestoch pred domami poslancov, ktorí podporili Obrannú dohodu s USA, predseda poslaneckého klubu OĽaNOMICHAL ŠIPOŠ .

V rozhovore vysvetľuje správanie Igora Matoviča v parlamente počas poslednej schôdze, hovorí o reformách, o situácii v hnutí OĽaNO a o tom, či si vie predstaviť podporu Matúša Valla.

Od schôdze o Obrannej dohode s USA hovoríte o parlamentnej stráži, pretože to, čo sme tam videli, bolo náročné na pozeranie, nieto ešte zažitie. Nie je to, čo kotlebovci robili počas rokovania o obrannej dohode, len to, čo roky robil Igor Matovič (OĽaNO), len na vyššom leveli? Veď to sú praktiky Matoviča, ktoré robil na schôdzach, nie?

Áno, týmto argumentujú a snažia sa to k tomu prirovnávať. Pokiaľ ma pamäť neklame, Matovič nikdy nebránil žiadnemu poslancovi vystúpiť v rozprave.

Dotiahli to na vyšší level, ale princíp je podobný. Je to štýl politiky, ktorý priniesol Igor Matovič.

To, že na nich možno kričal, zvyšoval hlas, nosil bilbordy alebo vizuálne pomôcky, sa podľa mňa nedá prirovnávať k tomu, ak niekto nosí zbrane, vyhráža sa fyzickým násilím, fyzicky napáda poslancov, bráni im diskutovať pred rečníckym pultom a fyzicky atakuje ministra alebo poslancov.

Myslím si, že je tam zásadný rozdiel a každý súdny človek by si mal vedieť medzi tým vytvoriť hranicu. Samozrejme, že to nemôžeme relativizovať, ale myslím, že kotlebovci, fašisti to eskalujú do situácií, kde mali starší ľudia alebo ženy veľký strach z toho, čo sa deje.

Poslanec Suja (Republika) nám povedal, či sme si istí, že kotlebovci nemajú zbrane a môžu ich kedykoľvek použiť.

Predstavme si, že by tam mali zbrane a došlo by k potýčke. Budete do budúcnosti riešiť to, že poslanci si nemôžu do pléna zobrať zbrane?