Dobré ráno: Propaganda funguje. Rusi obkľúčia Ukrajinu a my veríme, že provokuje NATO

Propagande dáva priestor aj RTVS.

https://www.podbean.com/player-v2/?i=ujbrn-11b555e-pb&from=pb6admin&share=1&download=1&rtl=0&fonts=Arial&skin=1&font-color=&btn-skin=3

Či už ide o nekritické vyjadrenia o Putinovi, o práve Rusov zabrať akékoľvek územie cudzieho štátu, alebo vykonštruované akože bojové scény, ruská propaganda nepozná hranice.

Jednou z jej úloh je zahltiť priestor tak, aby sa bežný človek v záplave informácií jednoducho stratil.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Aké podoby má u nás a ako sa s hybridnou vojnou porátať, sa Nikola Šuliková Bajánová pýta zástupcu šéfredaktorky denníka SME Jakuba Fila.

Zdroj zvukov: SME, ČT24, Youtube, TASR, RTVS

Podporte Dobré ráno Podcast Dobré ráno vzniká vďaka práci našich kolegov, reportérov a editorov v denníku SME. Ak chcete podporiť hľadanie faktov a pravdy, najľahšie to urobíte kúpou predplatného SME na sme.sk/podcast.

Teraz nás môžete podporiť aj kúpou podcastového hrnčeka s digitálnym predplatným. Pre tých, ktorí už majú predplatné, ale chcú iba hrnček, máme aj hrnček bez predplatného. Na adrese sme.sk/hrnceky nájdete celú ponuku.

Krátky prehľad správ

Pravdepodobnosť, že sa Slovensko zapojí do vojny, je aktuálne nízka. Minister obrany Jaroslav Naď to pre denník SME povedal s tým, že v tomto momente sa najviac počíta so scenárom veľkej migračnej vlny. Potvrdil tiež, že obranné zložky zvýšili bojovú pohotovosť. Okrem toho sú podľa neho na Slovensku desiatky až stovky ruských agentov.

Prezidentka Zuzana Čaputová vyzýva na odmietnutie nenávisti. Apeluje, aby slušnosť na Slovensku ostala normou. V posledných týždňoch je podľa nej v spoločnosti cítiť, že sa Slovensko vydalo cestou, z ktorej nemusí byť návratu, pretože za ňou sú už len fyzické útoky a hrubosť vo verejnom priestore.

Epidemiologická situácia na Slovensku sa zlepšuje, počet denných pozitívne testovaných prípadov klesá naprieč celým územím krajiny. Poklesol tiež počet výjazdov záchrannej služby. Mierne stúpajú hospitalizácie. V priemere denne pribúda 17 400 pozitívnych prípadov, v nemocnici je 2 700 ľudí. Vláda schválila skoršie uvoľnenie opatrení, režimy OTP, OP a OP+ sa s obmedzeniami skončia už v sobotu. Prvá fáza uvoľňovania má platiť do 25. marca.

Spojené štáty sú podľa amerického ministerstva financií pripravené reagovať na eskalovanie napätia Ruskom ďalšími sankciami, vrátane blokády dodávok technológií a súčiastok. Rusko zase cez rezort diplomacie odkazuje, že reakcia na americké sankcie bude rázna a citeľná a Moskvu nezastavia v tom, aby rozhodne bránila svoje záujmy. Americký prezident Joe Biden v utorok oznámil prvý balík sankcií zameraných na ruské banky a oligarchov.

Ministerstvo životného prostredia vyhralo na odvolacom súde spor v emisnej kauze o zaplatenie viac ako 34 miliónov eur so spoločnosťou Interblue Group (Europe) AG. Sporný predaj emisných kvót oxidu uhličitého americkej spoločnosti Interblue Group, ktorá sídlila v garáži, je ešte z roku 2008. Slovensko vtedy predalo 15 miliónov ton nevýhodne do Japonska, na čom mala garážová spoločnosť zarobiť 47 miliónov eur.

Národný bezpečnostný úrad varuje pred nárastom kybernetických bezpečnostných rizík. Prevádzkovateľov kritickej infraštruktúry vo všetkých sektoroch upozorňuje, aby si okamžite a dôkladne zabezpečili siete a bezodkladne odstránili všetky nedostatky kybernetickej bezpečnosti.

Odporúčanie

The Message to Ukraine je multimediálna, netypická a veľmi pekná stránka, ktorá vznikla z lásky k Ukrajine pri príležitosti 30. výročia jej vzniku.

Podcasty denníka SME

Všetky podcasty denníka SME si môžete vypočuť na jednom mieste na podcasty.sme.sk.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte na podcasty.inzercia@ sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.