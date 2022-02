Čo robiť, keď vidíme, ako rodič bije dieťa? Odborníčka radí: hlavne nebyť ticho

Deti nie sú majetok rodičov.

Rodina by mala byť pre každého bezpečným miestom. Pod rúškom výchovy však mnoho detí na Slovensku zažíva násilie - a to práve od rodičov, ktorí by ich mali chrániť.

"Násilie ide krížom cez celú spoločnosť," vraví sociálna poradkyňa Ida Želinská. "Násilníci a násilníčky sú takmer vždy príma chalani a príma baby. Je veľmi malé percento ľudí, u ktorých si poviete na prvý pohľad, že: s týmto by som teda nechcela byť."

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Ľudia, ktorí v detstve zažívajú násilie, trpia počas života rôznymi problémami: v dospelosti môžu mať zhoršené zdravie, znížené sebavedomie, problémy vo vzťahoch, niektorí trpia depresiou, úzkosťami, závislosťami a niektorí sami pokračujú v násilnom správaní.

V tejto epizóde podcastu Ľudskosť reportérka Barbora Mareková zisťovala, čo môžme robiť, keď sme svedkami násilia na deťoch. "Sebavedomá spätná väzba od iných ľudí môže veľmi tomu dieťaťu pomôcť. Ľudia sa správajú tak, ako im je to dovoľované spoločnosťou. Čiže keď sa začne dávať veľa spätných väzieb, správanie sa začína meniť," vraví sociálna poradkyňa Želinská.

V tejto epizóde zaznie:

- prečo sú rodičia násilní k svojim deťom

- čo všetko je prejavom násilia

- v akých rodinách sa vyskytuje násilie

- aká je úloha štátu v riešení násilia na deťoch

- čo majú robiť učitelia, či školské psychologičky, keď sa dozvedia o násilí

- aká je úloha sociálych pracovníkov a pracovníčok

- ako sa ozvať, keď vidíme rodičov biť svoje dieťa

- čo nám ukázali postoje Kataríny Hatrákovej z OĽANO

Hostka odporučila knihu:

- Deníky 1933-1941 (Victor Klemperer)