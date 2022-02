Mimoriadny európsky výbor bude schvaľovať stanovisko na Európsku radu

Slovenskí predstavitelia vyjadrujú Ukrajine podporu.

BRATISLAVA. Vo štvrtok popoludní o 14:30 mimoriadne zasadne Výbor Národnej rady pre európske záležitosti. Schvaľovať bude stanovisko Slovenska na mimoriadne zasadnutie Európskej rady v Bruseli, na ktorom sa zúčastní slovenský premiér Eduard Heger (OĽANO).

TASR o tom informovala predsedníčka výboru Vladimíra Marcinková (klub SaS).

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

"Ukrajina, to sú naši priatelia, susedia a blízki. Stojíme na ich strane, vyjadrujeme im podporu, a vynaložíme všetky naše sily na to, aby sme im boli oporou my, aj celá Únia," vyhlásila Marcinková. Dodala, že vojna nebola takto blízko nás od roku 1945. "História si vojnových štváčov pamätá, a bude si pamätať aj Vladimira Putina," poznamenala.

Odpoveď Európskej únie a zvyšku demokratického sveta musí byť podľa predsedníčky výboru tvrdá, ale stále sledujúca jeden hlavný cieľ - mier.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Putin ponesie zodpovednosť pred tvárou sveta (reakcie) Čítajte

"V tom sa slabí lídri líšia od tých silných. Slabosi nie sú schopní blahobyt svojej krajiny a občanov zabezpečiť poctivou politikou, a tak si vyberajú agresiu, aby aspoň naoko vyzerali silní. Skutočne silná politika neprelieva krv, nerúca, ale buduje, reformuje, zabezpečuje spravodlivosť a má za cieľ mier, pravdu a dialóg," skonštatovala.

Ruský prezident vo štvrtok oznámil, že rozhodol o uskutočnení špeciálnej vojenskej operácie vo východnej časti Ukrajiny.