Prezidentka: Slovensko je pripravené poskytnúť Ukrajine pomoc

Bezpečnosť Slovenska podľa prezidentky momentálne nie je ohrozená.

BRATISLAVA. So spojencami v NATO a Európskej únii je Slovenská republika pripravená poskytnúť pomoc na ukončenie konfliktu na Ukrajine a na ochranu ľudských životov.

Vyhlásila to prezidentka Zuzana Čaputová po zasadaní Bezpečnostnej rady. Bezpečnosť Slovenska podľa nej momentálne nie je ohrozená.

Nastolenie mieru je prioritou

Slovenská sloboda a zvrchovanosť sú v napätej situácii v súvislosti s Ukrajinou chránené spojencami NATO a Európskej únie. Je v záujme Slovenska byť pevnou súčasťou zväzku, v ktorom si členovia bezpečnosť navzájom garantujú, vyhlásila Čaputová a vyzvala na zachovanie pokoja. „Naša sloboda a zvrchovanosť je chránená našimi spojencami,“ uzavrela.

Nádeje tých, ktorí si mysleli, že Kremeľ sa uspokojí s okupáciou častí Doneckej a Luhanskej oblasti, sa stali ilúziou, povedala prezidentka. Prezidentka skonštatovala, že všetky obete, ktoré vojna na Ukrajine prinesie, budú obeťami prezidenta Putina a bude niesť plnú zodpovednosť pred tvárou svetovej verejnosti.

Podľa Čaputovej má dnes Ukrajina plné právo sa brániť. „Brániť svoje právo existovať ako štát a slobodne rozhodovať o svojom osude. My sami by sme v takejto situácii nekonali inak. Slovenská republika ostro odsudzuje ruskú agresiu a stojí pri trpiacom ukrajinskom ľude,“ vyhlásila.

„Nastolenie mieru je absolútnou prioritou. Situácia, ktorú dnes zažívame, je dôvodom na ostražitosť, pretože bezpečnostná situácia v Európe sa po dnešnej noci dramaticky zmenila,“ vyhlásila prezidentka.

Buďme solidárni a zomknime sa

Dá sa predpokladať, že ruská agresia vyženie z Ukrajiny mnoho jej obyvateľov, Ozbrojené sily SR a Polícia budú preto zabezpečovať kontrolovaný prechod cez hranice, povedal premiér Eduard Heger.

„Všade na svete je ozbrojený konflikt spojený s utrpením a pohybom tých, ktorí pred ním utekajú. Dá sa takmer s istotou predpokladať, že ruská agresia vyženie z krajiny aj mnohé Ukrajinky a Ukrajincov. Majme, prosím, pre nich súcit a pochopenie," konštatoval Heger.

Tí, ktorí podľa neho utekajú pred vojnou, si podľa medzinárodných zákonov zaslúžia našu pomoc. Slovenská republika bude princípy ľudskosti a solidarity zodpovedne plniť.

"Presne tak, ako ich plnili iní, keď naši rodičia či prarodičia utekali pred vojnou a inváziou v našej krajine. Chcem vás zároveň uistiť, že naše ozbrojené sily a polícia aj v tejto výnimočnej situácii budú zabezpečovať kontrolovaný prechod hraníc a ľudia utekajúci pred vojnou u nás dostanú potrebné zázemie. Zachovajme si, prosím, v tejto ťažkej situácii pokoj a chladnú hlavu. Nenechajme sa vyprovokovať. Nepodliehajme dezinformáciám a zomknime sa. Pre našu bezpečnosť a pre zabezpečenie mieru na Ukrajine a v Európe," uviedol Heger.

"Dnes už nie je hraníc," povedal premiér. Heger hovorí o nastolení mieru a schopnosti postaviť sa a povedať nie vojenskému konfliktu.

Ukrajina nám pomáha otvárať oči

Slovensko tlmočilo Rusku pre situáciu na Ukrajine ostrý protest, oznámil minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nominant SaS) s tým, že si ráno predvolali ruského veľvyslanca, ktorému takéto stanovisko oznámili.

Korčok bude na mimoriadnom zasadnutí NATO žiadať o konzultáciu podľa článku 4. Európska únia zároveň avizuje prípravu ďalších sankcií proti Rusku.

Ukrajina nám pomáha otvárať oči, hodnotí Korčok situáciu v súvislosti s dezinformáciami. Minister tiež avizoval predloženie návrhu humanitárnej pomoci pre Ukrajinu na piatkovom mimoriadnom rokovaní vlády.

Evakuácia z Ukrajiny nie je pre uzavretý vzdušný priestor realizovateľná, oznámil minister. „V momente, keď sa otvorí akákoľvek skulina na to, aby sme pomohli občanom SR, ktorí sa nachádzajú na území Ukrajiny, tak to urobíme. V tejto chvíli to možné nie je,“ povedal minister a upozornil, že slovenská ambasáda ostala na Ukrajine otvorená.

Útok na Slovensko nepredpokladáme

Minister obrany Jaroslav Naď považuje za nepravdepodobné, že by Rusko napadlo Slovensko. Minister vychádza z predpokladu, že sme súčasťou NATO a Rusko si nedovolí napadnúť členskú krajinu aliancie. Vláda sa napriek tomu pripravuje na všetky možné scenáre.

Východná hranica s Ukrajinou by sa mala vojensky posilniť, avizuje Naď (OĽANO) s tým, že zvýšený počet vojakov bude nateraz súvisieť s asistenciou polícii. Primárne budú vojaci kontrolovať možnú migračnú vlnu.

NATO považuje za nevyhnutné vojensky posilniť východné oblasti vrátane Slovenska. Naď zatiaľ nevie presne povedať, aká veľká vojenská jednotka NATO by mohla prísť. Išlo by však podľa neho o niekoľko stoviek vojakov.

"Jednotka by mala byť zložená z krajín geograficky blízkych Slovensku," vyhlásil s tým, že vojaci NATO by mali zvýšiť našu obranyschopnosť.

Okrem Bezpečnostnej rady bolo aj mimoriadne rokovanie vlády, kde sme schválili uznesenie na základe žiadosti Policajného zboru. Vyčlenili sme do 1500 príslušníkov Ozbrojených síl nasadených na kontrolu východnej hranice," vyhlásil Naď. Opatrenie má platiť do 31. decembra 2022

Minister vyhlásil, že polícia zabezpečuje bežný chod na hraničných priechodoch s Ukrajinou. "Sme pripravení na základe zvýšeného prílevu ľudí z Ukrajiny na Slovensku zvýšiť počet hraničných priechodov o takzvané hotspoty. Tu budú vojaci pomáhať, aby sme mohli identifikovať prichádzajúcich ľudí a usmernili ich," povedal.

Naď vylúčil mobilizáciu a ani momentálne nepredpokladá povolanie vojakov zo záloh. „Máme dostatok príslušníkov Ozbrojených síl, aby zvládli úlohy, ktoré sú nám stanovené v tomto momente,“ vyjadril sa minister k obavám z mobilizácie.