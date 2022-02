Kvasnica: Spojenie dvoch prípadov kauzu Kuciak spomalí

Od prvého pojednávania v kauze vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej ubehli viac než dva roky. Napriek tomu sa prípad vráti v pondelok na úplný začiatok, keď sa znova začne proces na špecializovanom súde. S veľkou pravdepodobnosťou sa bude opakovať dokazovanie, výsluchy aj mnohé ďalšie úkony.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Je to však presne to, čo žiadali rodičia zabitej dvojice a ich právni zástupcovia. Advokát ROMAN KVASNICA, ktorý zastupuje rodinu Kušnírovcov, v rozhovore pre SME opisuje, čo by sa malo diať v ďalších mesiacoch, ale aj to, kam sa od vraždy posunula spoločnosť.

Prípad vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej sa vracia na úplný začiatok. V trojčlennom senáte došlo k výmene jednej sudkyne – pribudla Pamela Záleská a zároveň sa zmenili dvaja dozoroví prokurátori. Čo to znamená z vášho pohľadu?

V ďalšom konaní treba predovšetkým vychádzať z obsahu rozhodnutia odvolacieho, teda Najvyššieho súdu.

Určitým spôsobom totiž stanovil mantinely pre ďalšie konanie. Prvostupňový súd je viazaný právnym názorom odvolacieho súdu a je povinný vykonať dôkazy ním nariadené.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Advokát Kuciakovcov: Nájomná vražda sa neobjednáva v e-shope Čítajte

Nastáva situácia, ktorej sme sa obsahom odvolaní dožadovali poškodení a aj prokurátor. Nové zloženie senátu prináša určité komplikácie. Viaceré už vykonané úkony sa zrejme budú musieť urobiť znova, záleží to hlavne od obžalovaných Kočnera a Zsuzsovej.

Znamená to, že na pojednávaniach budeme nanovo sledovať výpovede svedkov, ktorí už v minulosti vypovedali?