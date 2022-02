Tajná služba vyhodnocuje hrozby. Analyzuje aj Putinove prejavy

Slovenská informačná zriadila komunikačné platformy a krízový štáb.

BRATISLAVA. Slovenská informačná služba (SIS) pozorne vyhodnocuje aktuálnu situáciu, keď môžu byť ohrozené viaceré záujmy Slovenskej republiky.

Vo štvrtok to novinárom uviedol riaditeľ SIS Michal Aláč v reakcii na ruskú agresiu na území Ukrajiny.

"SIS pozorne vníma túto situáciu, vyhodnocujeme to online. Máme zriadené komunikačné platformy, krízový štáb. Snažíme sa to sledovať a vyhodnotiť, aký by mohla mať dosah na záujmy SR," povedal Aláč.

Spolupráca a výmena informácií so zahraničnými partnermi je podľa jeho slov veľmi rýchla.

Ubezpečil, že informácie, ktoré SIS získa, zasiela zákonným príjemcom. "To je všetko, čo v tejto veci vieme robiť. Nemáme výkonné oprávnenia," povedal s tým, že analyzujú aj verejné vystúpenia ruského prezidenta Vladimira Putina.

Putin vo štvrtok v skorých ranných hodinách oznámil, že rozhodol o uskutočnení špeciálnej vojenskej operácie vo východnej časti Ukrajiny. Ruské jednotky zaútočili na viacerých miestach na ukrajinskom území.