Prevádzky i hromadné podujatia budú od soboty fungovať v režime základ

Režimy OTP, OP a OP+ sa zrušia.

BRATISLAVA. Prevádzky maloobchodu a služieb, ako aj hromadné podujatia budú od soboty fungovať v režime základ. Dostupné budú pre všetkých ľudí bez ohľadu na ich imunitný či očkovací status.

Režimy OTP, OP a OP+ sa zrušia. Pre väčšinu prevádzok a hromadných podujatí už zároveň nebudú platiť kapacitné obmedzenia. Vyplýva to z vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR zverejnených vo Vestníku vlády SR.

Zároveň sa rušia vyhlášky, ktoré obmedzovali návštevy na lôžkových oddeleniach nemocníc, v ústavoch na výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody či v nemocnici pre obvinených a odsúdených.

Stále musia dbať na dezinfekciu

V reštauráciách bude naďalej platiť, že konzumácia bude povolená výlučne posediačky, aby sa zabezpečil kontrolovaný rozostup osôb.

Obchodné domy zase musia mať vybavené hygienické zariadenia mydlom, vykonávať dezinfekciu a zakázaná je aj konzumácia jedla či nápojov mimo foodcourtov a zariadení spoločného stravovania. Fungovať môžu bez kapacitných obmedzení.

Limit počtu zákazníkov nebude stanovený ani v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo. Podľa vyhlášky by si však mali upraviť časový harmonogram tak, aby stihli upratať a vydezinfikovať pracovný priestor.

Na dezinfekciu musia dbať aj autoškoly. Ďalším pravidlom v ich prípade je, aby mal každý účastník výcviku zameranom na vedenie motoriek vlastnú prilbu a príslušné ochranné pomôcky. Pri výučbe teórie a skúškach treba zabezpečiť dvojmetrové odstupy.

Čo sa týka fitness centier, pre ne maximálna kapacita stanovená je, v prevádzke môže byť maximálne 50 zákazníkov alebo jeden zákazník na 15 štvorcových metrov. Aj tu platí zvýšená frekvencia upratovania a dezinfekcie.

Hromadné podujatia sa budú deliť podľa rizikovosti

Hromadné podujatia sa po novom budú deliť na dve kategórie, a to na nízko a vysoko rizikové. Podujatia, pri ktorých bude fixné sedenie alebo státie a účastníci budú mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom, budú považované za nízkorizikové podujatia.

Maximálna povolená účasť na týchto podujatiach bude 500 osôb, prípadne 50 percent kapacity priestoru. Patria sem napríklad divadelné predstavenia, bohoslužby, kino či účasť divákov na športových podujatiach.

Ostatné podujatia, ktoré nespĺňajú vyššie uvedené podmienky, budú považované za vysokorizikové. Pôjde napríklad o svadby, kary, oslavy, večierky, plesy či diskotéky a zúčastniť sa na nich bude môcť maximálne 50 osôb.

Delenie na nízko a vysoko rizikové podujatia sa nebude vzťahovať napríklad na obrady sobášu, krstu či pohrebu. Týkať sa nebude ani na volieb, profesionálnych športových súťaží a podujatí nevyhnutných na výkon činnosti športových reprezentácií SR so súhlasom ministerstva školstva. Pre tieto podujatia zároveň nebudú platiť kapacitné obmedzenia.

Ďalej sa toto delenie nebude vzťahovať ani na hromadné podujatia osôb do 18 rokov veku, a to v kapacite maximálne 100 osôb. Taktiež delenie nebude platiť pre hromadné podujatia športového charakteru, ako sú súťaže či tréningy osôb starších ako 18 rokov. Rovnako však bude platiť kapacitné obmedzenie do 100 osôb.

Hygienické opatrenia ostávajú v platnosti

Bez kapacitných obmedzení môžu fungovať aj lanovky, vleky či hotely. Maximálna kapacita však ostáva zachovaná pri wellness zariadeniach, akvaparkoch a kúpeľoch (okrem liečebných na predpis lekára, pozn. TASR). Môže v nich byť maximálne 50 zákazníkov alebo jeden zákazník na 15 štvorcových metrov (m2).

Lanovky a vleky môžu fungovať neobmedzený čas a bez limitovania počtu ľudí, musia však zvýšiť frekvenciu čistenia a dezinfekcie dotykových plôch a v hygienických zariadeniach nesmie chýbať mydlo a papierové utierky.

Čo sa týka ubytovacích služieb, ich reštaurácie môžu fungovať podľa pravidiel, ktoré sa týkajú všeobecne stravovacích zariadení. Taktiež platia hygienické opatrenia, kapacitné obmedzenia však už nebudú.

Umelé kúpaliská budú môcť fungovať bez kapacitných obmedzení. Nesmú však prevádzkovať pitné fontánky, a tiež musia dbať na upratovanie a dezinfekciu.

Karanténa neplatí pre osoby zo susedného štátu

Úrad verejného zdravotníctva pripomína, že povinná karanténa sa nevzťahuje na osoby vstupujúce na naše územie zo susedného štátu, ktoré boli bezprostredne pred príchodom vystavené ohrozeniu počas vnútroštátneho alebo medzinárodného konfliktu. Tieto osoby nie sú povinné ani registrovať sa cez systém eHranica.

"Povinná karanténa a registrácia v systéme eHranica sa rovnako nevzťahujú na osoby, ktoré vstúpia na územie SR z územia susedného štátu z obavy pred vnútroštátnym alebo medzinárodným ozbrojeným konfliktom a ďalej tranzitujú do krajiny, v ktorej majú udelený pobyt alebo ktorej sú občanmi," doplnila hovorkyňa úradu Daša Račková s tým, že tranzitujúce osoby musia územie Slovenska opustiť do 72 hodín.

ÚVZ pripomína, že na vstup na územie SR sa nevyžaduje negatívny výsledok testu na ochorenie COVID-19. Tieto zmeny platia od 16. februára 2022.