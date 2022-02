Dobré ráno: Žili sme v ilúzii, Putin ju úplne rozmetal

Ako sa zmenila Európa útokom Ruska na Ukrajinu.

https://www.podbean.com/player-v2/?i=acyx3-11b6b46-pb&from=pb6admin&share=1&download=1&rtl=0&fonts=Arial&skin=1&font-color=&btn-skin=3

Desaťročia sme žili v ilúzii, že vo svete platia nejaké pravidlá.

Že silní si nemôžu robiť, čo chcú, na úkor slabších, že šikana nie je v poriadku, že sa ctia nejaké pravidlá, zákony a zvyklosti.

Túto ilúziu zničil Vladimir Putin v sekunde, keď poslal svoje tanky, lietadlá a vojakov na Ukrajinu. Z hodiny na hodinu tak zmenil pravidlá v Európe, jej bezpečnostné usporiadanie aj naše životy.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Ako a ako budú po novom vyzerať, sa Tomáš Prokopčák pýta Beaty Balogovej.

Podporte Dobré ráno Podcast Dobré ráno vzniká vďaka práci našich kolegov, reportérov a editorov v denníku SME. Ak chcete podporiť hľadanie faktov a pravdy, najľahšie to urobíte kúpou predplatného SME na sme.sk/podcast.

Teraz nás môžete podporiť aj kúpou podcastového hrnčeka s digitálnym predplatným. Pre tých, ktorí už majú predplatné, ale chcú iba hrnček, máme aj hrnček bez predplatného. Na adrese sme.sk/hrnceky nájdete celú ponuku.

Krátky prehľad správ

Rusko vo štvrtok ráno spustilo plošnú inváziu do Ukrajiny, bombardovalo a útočilo na celú krajinu. Jednotky sa v priebehu dňa snažili prebojovať do Kyjeva, špekulovalo sa, že cieľom je zajať vedenie nášho suseda. Európa hovorí o tvrdých sankciách, NATO zase o akýchkoľvek potrebných krokoch, ktoré by ochránili jeho členov.

Autá, prichádzajúce z Ukrajiny, čakali vo štvrtok na našich hraniciach hodiny. Napriek tomu bola situácia na východe Slovenska pokojná, tvrdila hraničná a cudzinecká polícia. Polícia tiež povedala, že vstup bude umožnený všetkým osobám, ktoré utekajú pred vojnou.

Vahram Chuguryan končí ako šéf spravodajstva RTVS. Jeho odchod prichádza po tom, ako v utorok vo večernej relácii Správy a komentáre k situácii na Ukrajine vystúpil jeden z najvernejších obhajcov Putinovho režimu Ján Čarnogurský. V prvý deň ruskej invázie zase namiesto mimoriadneho spravodajského vysielania na RTVS reprízovali Dámsky klub a potom pokračoval bežný program. Vedením sekcie spravodajstva bol dočasne poverený Attila Lovász, riaditeľ sekcie národnostného vysielania.

Generálny prokurátor nasilu vzal prípad špeciálnej prokuratúre. Maroš Žilinka sa dvakrát pokúsil cez sporný paragraf 363 pomôcť advokátke Anne Žedényiovej v kauze baru Fatima, no keď sa napriek tomu jej obžaloba dostala pred súd, zobral prípad špeciálnej a pridelil naspäť krajskej prokuratúre, ktorá obžalobu následne stiahla. Špeciálna prokuratúra pritom odmietla krajskej vydať spis k prípadu.

Dnešné správy sa predsa len pokúsime ukončiť nejakou dobrou. Vedci zrejme objavili a na piatich stovkách dobrovoľníkov otestovali spoľahlivý test na zistenie Alzheimerovej choroby. Vyšetrenie z krvi zachytí aj skoré znaky ochorenia, takže by sa dalo používať ako súčasť preventívnych prehliadok.

Odporúčanie

Moje dnešné odporúčanie je ťažké, pretože čo v takýchto časoch odporúčať: asi len, že zachovajme pokoj, rozvahu a zdravý rozum. A tiež, že povedzme svojim blízkym, že ich máme radi, že na nich myslíme a že to spolu nejako zvládneme. Napokon, nič iné nám ani nezostáva.

Podcasty denníka SME

Všetky podcasty denníka SME si môžete vypočuť na jednom mieste na podcasty.sme.sk.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte na podcasty.inzercia@ sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.