Heger aj von der Leyenová hovoria o zjednotení EÚ pri sankciách voči Rusku

Pôjdeme po bankách a štátnych podnikoch. Po ľuďoch, ktorí sú súčasťou politického režimu, po bohatých oligarchoch, oznámil premiér.

BRATISLAVA/BRUSEL. Balík sankcií, ktoré Európska únia prijala voči Ruskej federácii je bezprecedentný. Bude mať veľký dopad na ruskú ekonomiku a Moskva bude čeliť razantnej odozve.

Premiér Eduard Heger (OľaNO) to povedal po skončení mimoriadneho samitu lídrov Európskej únie (EÚ) k situácii na Ukrajine, na ktorú vo štvrtok 24. februára v skorých ranných hodinách zaútočili vojská Ruskej federácie.

Agresia zjednotila úniu

"Balík silných a cielených sankcií schválených dnes v noci ukazuje ako veľmi je Európska únia zjednotená" uviedla predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová na Twitteri.

„Pôjdeme po bankách a štátnych podnikoch. Po ľuďoch, ktorí sú súčasťou politického režimu, po bohatých oligarchoch. Sankcie zasiahnu 70 percent ruských bánk, čo skomplikuje Rusom možnosť odkladať si peniaze na zahraničných účtoch. Zakáže sa aj vývoz špeciálnych technológií z EÚ do Ruska, ktoré sú potrebné na modernizáciu rafinérií. Tak, ako Rusko zmenilo život miliónom Ukrajincov, tak musíme aj my zmeniť život Rusom,“ vyhlásil premiér. Sankcie by mali platnosť nadobudnúť čo najskôr.

Doplnil, že ďalšie sankcie sa uplatnia aj smerom k Bielorusku, keďže aj z jeho územia boli podnikané útoky na Ukrajinu. Jednohlasná zhoda bola aj na poskytnutí pomoci Ukrajine. A to nielen vo forme humanitárnej, ale aj vo forme silnej politickej podpory.

Heger povedal, že k samitu, ktorý sa konal za mimoriadne prísnych opatrení za zatvorenými dverami, sa pripojil aj prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj. „Prezident mal veľmi silný a emotívny príhovor. Počuli sme ale aj silné odhodlanie brániť Ukrajinu do poslednej minúty,“ zdôraznil. Celý samit sa podľa neho niesol v „silnej atmosfére jednoty“.

„Bezprecedentná agresia Ruska zjednotila EÚ tak, ako nič predtým,“ dodal. Niektorí lídri EÚ prirovnávali agresiu Ruska k inváziám Sovietskeho zväzu do Maďarska či Československa.

Lídri EÚ sa na včerajšom samite zhodli, že Rusko nesie plnú zodpovednosť za akt agresie voči Ukrajine a aj za straty na životoch, ktoré agresia Ruska na Ukrajine spôsobí. Zavedené sankcie budú mať podľa predstaviteľov európskej dvadsaťsedmičky masívne a tvrdé následky na režim v Moskve.

Prijaté sankcie

Predstavitelia EÚ sa však zatiaľ nedohodli na vylúčení Ruskej federácie z medzinárodného platobného systému SWIFT. Sankcie by teda mali Rusko zasiahnuť v oblasti medzinárodného podnikania, ruských bánk a Ruskom vlastnených podnikov. Ruské banky tak budú mať problém obstarávať si hotovosť na medzinárodných trhoch.

Spôsobí to aj zvýšenie inflácie v Ruskej federácii. Sankcie sa dotknú aj ruských elít, ktorým budú zmrazené aktíva. Rovnako vybraní predstavitelia režimu v Rusku stratia prístup k vízam, ktoré by im umožnili cestovať do EÚ. Tiež by mala postihnúť spoločnosti podnikajúce v leteckom priemysle, keďže ruské letecké spoločnosti používajú západnú techniku, a sú na kontakt so západnými leteckými spoločnosťami odkázané.

"Po druhé sme sa zamerali na energetický sektor - na kľúčovú ekonomickú oblasť, z ktorej predovšetkým Rusko profituje. Náš zákaz vývozu zasiahne ropný sektor tým, že Rusku znemožní modernizáciu jeho rafinérií," uvádza Leyenová.

Dnes má mimoriadne zasadnúť aj vláda, ktorá by mala rozhodovať o schválení mimoriadnej humanitárnej pomoci pre Ukrajinu.Heger zdôraznil, že pomoc by mala byť koordinovaná a že EÚ by nemalo mať problém vedieť ju poskytnúť v dostatočnom množstve.